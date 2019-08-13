«Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 13 августа 2019 года

В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы эстонский «Нымме Калью» 13 августа на своем поле примет люксембуржский «Дюделанж». Игра начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Нымме Калью» — «Дюделанж».

«Нымме Калью»

Первый поединок чемпиона Люксембурга и Эстонии принес победу «Дюделанжу» со счетом 3:1.

«Нымме Калью» начал эту еврокомпанию в Лиге чемпионов, где смог преодолеть один раунд квалификации. На первом этапе отбора чемпион Эстонии прошел македонскую «Шкендию».

В первом поединке эстонцы проиграли на своем поле со счетом 0:1, а в ответной встрече выиграли 2:1 и за счет большего количества выездных голов прошли дальше.

На втором этапе квалификации они не оказали никакого сопротивления шотландскому «Селтику», дважды проиграв ему с общим счетом 0:7.

«Дюделанж»

«Дюделанж», в отличии от своего предстоящего противника, прекратил борьбу в Лиге чемпионов на первом же сопернике.

В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.

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Во второй квалификации отбора Лиги Европы дюделанжцы прошли первого оппонента своего предстоящего соперника — македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.

Прогноз на «Нымме Калью» — «Дюделанж»

Чемпион Люксембурга сделал неплохой зазор перед ответной игрой, но все же оставил шанс эстонцам на отыгрыш.

Прогнозируем, что и в ответке будут забитые голы в обе стороны. 0