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    Выстоит ли «Астон Вилла» против «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
    «Тоттенхэм» успешно провел прошлый сезон
    В субботу, 10 августа, «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Астон Виллу» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Августа 2019 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.27
  • X
  • 5.50
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  • 11.40
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» отлично провел прошлый сезон, в котором занял четвертое место в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    «Шпоры» дебютировали на Международном кубке чемпионов, одержав победу над «Ювентусом» (3:2).

    После этого во втором матче турнира лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), из-за чего потеряли шансы выиграть первенства, где также затем уступили по пенальти «Интеру» (1:1).

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    Тем не менее, подопечным Маурисио Почеттино удалось выиграть Кубок Ауди в Германии. После победы в полуфинале над «Реалом» (1:0) они выиграли у «Баварии» (2:2) в решающем матче по пенальти.

    Летом клуб потерял разве что одного ключевого игрока — правого фулбека Кевина Триппьера, но зато усилился оборонцем Райаном Сессеньоном и полузащитниками Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо.

    «Астон Вилла»

    По итогам минувшего сезона в Чемпионшипе «Астон Вилла» не сумела пробиться в английскую Премьер-лигу напрямую. Команда на 13 очков отстала от проходной второй позиции.

    Тем не менее, пятое место позволило ей поучаствовать в плей-офф за право пробиться в элиту. В его решающем поединке бирмингемцы победили «Дерби Каунти» (2:1) и вернулись в АПЛ спустя три года.

    Среди заслуживающих внимания новичков летом коллектив Дина Смита усилили полузащитники Марвелус Накамба и Трезеге, а также нападающий Весли.

    Примечательно, что вместе с тремя заключительными матчами прошлого сезона победная серия кларетовых составляет восемь поединков.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0

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    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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