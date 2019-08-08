«Локомотив» Пловдив — «Страсбур». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы «Локомотив» Пловдив будет принимать французский «Страсбур». Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» 8 августа. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Локомотив» Пловдив — «Страсбур».

«Локомотив» Пловдив

Болгарский «Локомотив» стартовал в текущем розыгрыше со второго раунда квалификации. Команда сумела пройти словацкий «Спартак».

В первом матче болгарский «Локо» на своем поле одержал победу со счетом 2:0, а в ответной встрече также выиграл с разницей в два мяча — 3:1.

Игровой практики у клуба из Пловдива хватает. Сезон в Болгарии стартовал 3 июля. В матче за Суперкубок «Локомотив» проиграл «Лудогорцу» (0:2).

Кроме того, команда провела уже четыре матча в рамках чемпионата Болгарии. После поражения от «Черно море» в стартовом туре (1:3) «Локомотив» обыграл «Славию» (3:2), разгромил «Ботев» (4:1), а 4 августа сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Болгарии команда пока располагается на пятом месте.

«Страсбур»

Что касается «Страсбура», то французский клуб пробился в Лигу Европы благодаря победе в Кубке французской лиги. В то же время в чемпионате команда финишировала лишь на одиннадцатой позиции.

В отличие от «Локомотива», «Страсбур» еще не проводил матчей в чемпионате Франции, который стартует 11 августа. И практика команды в официальных играх пока ограничивается только двумя поединками в квалификации Лиги Европы.

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В рамках второго раунда отбора «Страсбур» сумел пройти израильский «Маккаби» из Хайфы. После домашней победы со счетом 3:1 французский клуб на выезде уступил 1:2, чего оказалось достаточно для выхода в следующий этап.

Стоит отметить, что команда демонстрировала отличную форму в товарищеских играх, одержав три победы подряд (над «Цюрихом», «Стандардом» и «Тулузой»).

Прогноз

На победу хозяев поля в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат — 3,82, а на победу гостей — 1,61.

Наш прогноз на матч — победа «Страсбура» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,81. 0