«Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

«Фейеноорд»
Во втором сезоне после завоевания чемпионского титула «Фейеноорд» не сумел попасть в Лигу чемпионов. Грядущий поединок будет первым для него в еврокубках новой кампании.
Только на минувших выходных стартовал сезон в голландской Эредивизии. Роттердамский клуб принимал на своем поле земляков из «Спарты» и сыграл 2:2.
Примечательно, что дружина Япа Стама только на 90+5-й минуте избежала поражения благодаря голу Сема Ларссона. Этот поединок увенчал пятиматчевую безвыигрышную серию команды с учетом товарищеских встреч.
«Динамо» Тб
«Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.
Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).
Во втором раунде команда взяла верх над азербайджанской «Габалой» с чуть менее крупным результатом по итогам дуэли — 5:0.
В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство. После 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.
Примечательно, что коллектив выиграл восемь предыдущих поединков во всех турнирах, пропустив в них только один мяч, а в последних пяти — ни одного.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.
Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0