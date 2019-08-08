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    Позволит ли «Динамо» вернуться «Фейеноорду» к победам?

    «Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси
    «Фейеноорд» не знает побед пять матчей кряду
    В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский «Фейенорд» примет на своем поле грузинский «Динамо» Тбилиси. Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси.

    «Фейеноорд»

    Во втором сезоне после завоевания чемпионского титула «Фейеноорд» не сумел попасть в Лигу чемпионов. Грядущий поединок будет первым для него в еврокубках новой кампании.

    Только на минувших выходных стартовал сезон в голландской Эредивизии. Роттердамский клуб принимал на своем поле земляков из «Спарты» и сыграл 2:2.

    Примечательно, что дружина Япа Стама только на 90+5-й минуте избежала поражения благодаря голу Сема Ларссона. Этот поединок увенчал пятиматчевую безвыигрышную серию команды с учетом товарищеских встреч.

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    «Динамо» Тб

    «Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.

    Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).

    Во втором раунде команда взяла верх над азербайджанской «Габалой» с чуть менее крупным результатом по итогам дуэли — 5:0.

    В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство. После 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.

    Примечательно, что коллектив выиграл восемь предыдущих поединков во всех турнирах, пропустив в них только один мяч, а в последних пяти — ни одного.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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    «Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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