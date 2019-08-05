«Ахмат» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч российской Премьер-лиги 5 августа 2019 года

Четвертый тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Ахмата» с «Оренбургом». Действо будет происходить в Грозном на одноименной арене хозяев. Старт поединка в 20:00 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Оренбург».

«Ахмат»

После трех туров «Ахмат» занимает третье место с конца турнирной таблицы. У команды всего 3 очка. Пропустил клуб 4 мяча, при этом забил всего один.

Начало для хозяев выдалось неплохим. В стартовом туре коллектив из Грозного выиграл у «Краснодара» 1:0. Но затем последовало 2 поражения подряд. Сначала «Ахмат» уступил «Уралу» 3:0, а затем и «Рубину» 1:0.

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В пяти последних играх с участием «волков» забивала лишь одна команда. Стоит добавить, что «Ахмат» побеждал в последних трех домашних выступлениях.

Что касается потерь, то матч могут пропустить Глушаков и Раванелли.

«Оренбург»

«Оренбург» находится на позицию ниже, чем «Ахмат». При этом гости еще не набрали ни одного балла. Так что каждый матч для них — это возможность, в конце концов, открыть счет набранным очкам.

Справедливости ради стоит заметить, что команде не повезло с календарем. На старте турнира сразу выпали «Ростов», ЦСКА и «Зенит». «Сельмашам» гости проиграли 2:1. Тот же счет был в матче с ЦСКА. «Зениту» «Оренбург» уступил на своем поле со счетом 0:2.

В 10 из 11 выездных встреч чемпионата России коллектив из одноименного города пропускал как минимум дважды. В трех играх нового сезона клуб уступал и в тайме, и в матче.

Перед этим выездом «Оренбург» не имеет потерь. Так что в этом плане «сине-белым» повезло.

Прогноз

«Ахмат» считают главным претендентом на 3 очка. 2.15 предлагают на победу хозяев и 4.12 дают на победу гостей.

В прошлом сезоне «волки» ни разу не уступили этому сопернику. То же самое касается домашних выступлений. Считаем, что «Ахмат» не проиграет и в этот раз, а тотал встречи будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.01. 0