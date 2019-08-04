«Барселона» — «Арсенал». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Кубка Жоана Гампера 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, «Барселона» сыграет с «Арсеналом» в рамках Кубка Жоана Гампера. Встреча, которая пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Арсенал».

«Барселона»

Каталонская команда по итогам прошлого сезона смогла защитить свой чемпионский титул, а вот Кубок Испании «гранатово-синие» отдали «Валенсии», проиграв ей в финале 1:2.

В Лиге чемпионов испанский гранд оказался в шаге от финала, проиграв полуфинальную дуэль английскому «Ливерпулю». Дома «Барселона» выиграла 3:0, но в гостях была повержена 0:4 и покинула турнир.

«Блауграна» уже успела провести два контрольных поединка этого лета. В одном она проиграла «Челси» со счетом 1:2, а в другом победила японский «Виссел Кобе» — 2:0.

В летнее трансферное окно клуб подписал форварда Антуана Гризманна, а также приобрел у «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем сезоне выступил неудачно, заняв лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Подопечные Унаи Эмери имели шанс получить билет в Лигу чемпионов за счет победы в Лиге Европы, но в финале без особых шансов проиграли «Челси» (1:4).

В товарищеских матчах текущего межсезонья «канониры» разошлись миром с «Борхэм Вудом» (3:3), а также обыграли «Колорадо Рэпидс» (3:0).

В рамках Международного кубка чемпионов лондонцы одержали победу над «Баварией» (2:1) и «Фиорентиной» (3:0), но уступили «Реалу» (2:2) в серии пенальти.

После этого коллектив проиграл «Лиону» (1:2) на Кубок Эмирейтс. Предыдущий матч, который был товарищеским, был выигран у «Анже» (1:1), хотя и в серии 11-метровых ударов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,37, тогда как успех гостей оценивается в 6,4, а ничья — в 4,32.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 гола за 3,3. 0