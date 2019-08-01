«Витория» — «Женесс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 1 августа 2019 года

В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Витория» и «Женесс». Матч пройдет в Португалии в городе Гимарайнш. Арбитром будет Виталий Мешков. Напомним, что в первой игре победу одержали португальцы со счетом 0:1. Прогноз на «Витория» — «Женесс».

«Витория»

Для клуба это будет вторая игра в ЛЕ этого сезона. Команда пропускала предварительный и первый квалификационный раунд. В первой встрече «Витория» заложила фундамент для успеха, поскольку сумела забить на выезде и при этом не пропустить.

Кроме того, стоит отметить, что коллектив из Португалии еще толком не вошел в сезон. До старта отбора в группу Лиги Европы «завоеватели» сыграли лишь 4 товарищеских матча, 3 из которых они выиграли.

Все прогнозы на Лигу Европы

Тем не менее «черно-белые» находятся в неплохой форме. Они одержали победу в последних 4 матчах с учетом тех трех побед в неофициальных поединках. В 3 из 4 прошлых выступлений «Витория» не пропускала и, наверняка, команда попытается сделать это в следующий раз.

В составе потерь нет. На отдых у хозяев было достаточно времени. Так что подопечные Иво Виейры подойдут к этой встрече в хорошей физической кондиции.

«Женесс»

«Женесс» стартовал с первого раунда, где встречался с казахским «Тоболом». С этим соперником у команды выдалось непростое противостояние. Первый матч завершился нулевой ничьей, а на выезде «черно-бело-полосатые» сыграли вничью 1:1. По сумме голов, забитых в гостях, коллектив сумел обыграть казахов и пройти дальше.

К слову, «Женесс» не часто доходит до такой стадии. Так что опыт выступлений в еврокубках у клуба не такой уж и богатый.

С победами во втором по значению клубном европейском турнире у гостей не густо.

Согласно статистике, «Женесс» не смог выиграть в 9 из 10 выступлений. Также 3 последних матча этого клуба в ЛЕ заканчивались при одном или двух забитых голах.

Прогноз

«Витория», как и в прошлый раз, считается неоспоримым фаворитом — 1.10 против 32.0. Напротив исхода «ничья» стоит коэффициент 9.20.

«Женессу», если команда, конечно, хочет пройти дальше, нужно обязательно забить. Так что периодически тылы будут оголяться. Для «Витории» это станет отличной возможностью увеличить отрыв. И, наверное, после того как португальцы забьют еще, терять «полосатым» будет нечего.

Прогнозируем, что поединок окажется результативным. В нем команды забьют как минимум 3 мяча. Так что предлагаем такой вариант для ставки: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78. 0