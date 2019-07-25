«Вулверхэмптон» — «Крузейдерс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 25 июля 2019 года

Во втором квалификационном раунде состоится британское противостояние «Вулверхэмптона» и «Крузейдерс». Команды проведут первую встречу 25 июля дома у «волков» на стадионе «Молинью». В 21:45 по мск будет дан стартовый свисток. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Крузейдерс».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» очень стремительно поднялся. Еще в позапрошлом сезоне клуб представлял английский Чемпионшип, однако всего за сезон подопечные Эспириту Санто достигли очень хорошего результата. По итогам АПЛ 2018/2019 «волки» заняли 7 место, попав в зону квалификации.

Для англичан это будет первая официальная игра. Ранее «Вулвс» выступали в рамках турнира Азия трофи. Там они достойную игру. Сначала «бродяги» разобрались с «Ньюкаслом» со счетом 0:4, а затем в серии пенальти одолели «Ман Сити».

Все прогнозы на Лигу Европы

В последний раз клуб участвовал в еврокубках в 1972 году. Так что сейчас у «Вулверхэмптона» есть отличная возможность вернуться в Европу. Состав у португальского наставника очень даже боевой. В прошлом сезоне он «давал прикурить» многим английским грандам.

Стоит отметить, что летом «волки» усилились бельгийцем Леандром Дендокером, который уже успел дебютировать за новую команду.

«Крузейдерс»

Пятикратный чемпион Северной Ирландии и трехкратный обладатель Кубка страны — клуб «Крузейдерс» больше известен на родине. Хотя опыт выступлений в еврокубках у команды тоже есть.

За всю свою историю «топоры» ни разу не проходили дальше второго раунда квалификации. В этом году первым соперником команды стал фарерский коллектив Б36 «Торсхавн». Дома североирландцы выиграли 2:0, а на выезде со счетом 2:3.

Вообще это уже 6 победа клуба кряду. Серия началась с победы в Кубке страны. Однако на этот раз все может измениться. Соперник очень серьезный и гостям придется постараться, чтобы уехать домой не разгромленными.

Прогноз

Коэффициенты вот такие: 1.01 и 50.0. Цифры демонстрируют, кто есть кто в этом противостоянии. На ничью дают 25.0.

«Вулверхэмптон» должен без проблем разобраться со скромным соперником из Северной Ирландии. Так что Санто и его коллектив с большой долей вероятности могут одержать крупную победу уже в первом поединке.

Скорее всего, что ставка будет сделана именно на это, чтобы быстро решить все вопросы и готовиться к следующему сопернику. Возьмем исход «оба тайма ТБ 1.5» с коэффициентом 1.94. 0