«Будучность» — «Заря». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы, «Будучность» примет на своем поле «Зарю». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Будучность» — «Заря». Прогноз на «Будучность» — «Заря».

«Будучность»

Черногорский клуб оказался во втором раунде отбора после того, как достаточно легко разобрался с эстонской «Нарвой» в первом отборочном раунде — 6:1 по сумме двух встреч.

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До этого, в конце мая, «Будучность» провела еще один официальный матч в финале Кубка страны, в котором легко одолела «Ловчен» (4:0). В последних трех официальных матчах хозяева одержали три победы при разнице забитых и пропущенных мячей 10:1.

«Заря»

«Заря» начинает старт в еврокубках сразу со 2-го отборочного раунда. Для украинского коллектива официальная часть сезона еще не стартовала.

При подготовке к новому сезону «Заря» провела шесть товарищеских встреч, в которых одержала две виктории, два поединка завершились вничью и еще в двух команда уступила своим оппонентам. Разница забитых и пропущенных мячей — 10:9.

Показатели далеко не идеальные, однако это лишь товарищеские встречи, в которых важен не результат на табло, а подготовка физического состояния игроков, их взаимодействия на поле и тактики.

Прогноз

Фаворитом встречи считается «Заря»: на ее победу букмекеры дают 1.85; ничья оценивается в 3.5; на победу хозяев отводят 4.4.

Конечно, «Заря» имеет намного больше опыта в еврокубках, обладает более мастеровитыми исполнителями, однако злую шутку с гостями может сыграть отсутствие официальной игровой практики. С большой долей вероятности, «Заря» выйдет победителем по итогу двух матчей, однако встреча в Черногории точно не станет легкой прогулкой.

Также стоит отметить, что «Будучность» достаточно много забивает, а «Заря» в товарищеских встречах показала, что игра в обороне на данном этапе подготовки является не самым сильным местом команды.

Предлагаем поставить на гол «Будучности» за 1.64 0