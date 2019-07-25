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    Окажут ли хозяева встречи сопротивление гостям?

    «Будучность» — «Заря». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Заря
    Прогноз на «Будучность» — «Заря»
    «Будучность»
    В четверг, 25 июля, в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы, «Будучность» примет на своем поле «Зарю». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Будучность» — «Заря». Прогноз на «Будучность» — «Заря».

    «Будучность»

    Черногорский клуб оказался во втором раунде отбора после того, как достаточно легко разобрался с эстонской «Нарвой» в первом отборочном раунде — 6:1 по сумме двух встреч.

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    До этого, в конце мая, «Будучность» провела еще один официальный матч в финале Кубка страны, в котором легко одолела «Ловчен» (4:0). В последних трех официальных матчах хозяева одержали три победы при разнице забитых и пропущенных мячей 10:1.

    «Заря»

    «Заря» начинает старт в еврокубках сразу со 2-го отборочного раунда. Для украинского коллектива официальная часть сезона еще не стартовала.

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    • При подготовке к новому сезону «Заря» провела шесть товарищеских встреч, в которых одержала две виктории, два поединка завершились вничью и еще в двух команда уступила своим оппонентам. Разница забитых и пропущенных мячей — 10:9.

    Показатели далеко не идеальные, однако это лишь товарищеские встречи, в которых важен не результат на табло, а подготовка физического состояния игроков, их взаимодействия на поле и тактики.

    Прогноз

    Фаворитом встречи считается «Заря»: на ее победу букмекеры дают 1.85; ничья оценивается в 3.5; на победу хозяев отводят 4.4.

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    Конечно, «Заря» имеет намного больше опыта в еврокубках, обладает более мастеровитыми исполнителями, однако злую шутку с гостями может сыграть отсутствие официальной игровой практики. С большой долей вероятности, «Заря» выйдет победителем по итогу двух матчей, однако встреча в Черногории точно не станет легкой прогулкой.

    Также стоит отметить, что «Будучность» достаточно много забивает, а «Заря» в товарищеских встречах показала, что игра в обороне на данном этапе подготовки является не самым сильным местом команды.

    Предлагаем поставить на гол «Будучности» за 1.64 0

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    «Будучность» — «Заря». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года. Прогноз на «Будучность» — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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