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    Сможет ли «Рига» выбить своего первого противника в еврокубках?

    «Рига» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Рига» — «Дандолк»
    Фрагмент матча в Ирландии
    17 июля в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов чемпион Латвии «Рига» примет дома ирландского победителя «Дандолк». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Рига» — «Дандолк».

    «Рига»

    Первый поединок этих команд, который прошел в Ирландии неделю тому назад, закончился без забитых мячей. Игра проходила с небольшим преимуществом хозяев (58 на 42 — владение мячом, 3 против 2 ударов в створ).

    После этого поединка «львы» провели встречу Кубка Латвии, где легко разобрались с представителем низшего дивизиона — 6:0.

    После 19 туров этого чемпионата Латви «Рига» идет на первой позиции, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

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    • В своем единственном еврокубке, латыши в отборе Лиги Европы по пенальти проиграли ЦСКА София из Болгарии (оба матча по 1:0).

    «Дандолк»

    «Дандолк» стал победителем ирландского первенства в четырех из пяти последних сезонов. И в этом чемпионате он лидирует, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

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    В еврокубках «белые лилии» являются самым успешным клубом своей страны — пробились в групповой турнир Лиги Европы сезона 2016/17.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А в прошлом сезоне игралндцы брали участие в Лиге Европы, где сначала прошли эстонскую «Левадию» (2:1 и 1:0), но на следующем этапе были выбиты кипрской АЕК Ларнакой — 0:0 и 0:4.

    Прогноз на «Рига» — «Дандолк»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риги» в основное время предлагают — 2.25.

    На викторию «Дандолка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

    Проход: «Риги» — 1.96; «Дандолка» — 1.80.

    Прогнозируем, что чемпион Латвии сможет пройти ирландского победителя, который на выезде выступает не очень хорошо. 0

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    «Рига» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля 2019 года. Прогноз на «Рига» — «Дандолк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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