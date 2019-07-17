«Рига» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля 2019 года

17 июля в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов чемпион Латвии «Рига» примет дома ирландского победителя «Дандолк». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Рига» — «Дандолк».

«Рига»

Первый поединок этих команд, который прошел в Ирландии неделю тому назад, закончился без забитых мячей. Игра проходила с небольшим преимуществом хозяев (58 на 42 — владение мячом, 3 против 2 ударов в створ).

После этого поединка «львы» провели встречу Кубка Латвии, где легко разобрались с представителем низшего дивизиона — 6:0.

После 19 туров этого чемпионата Латви «Рига» идет на первой позиции, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

В своем единственном еврокубке, латыши в отборе Лиги Европы по пенальти проиграли ЦСКА София из Болгарии (оба матча по 1:0).

«Дандолк»

«Дандолк» стал победителем ирландского первенства в четырех из пяти последних сезонов. И в этом чемпионате он лидирует, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

В еврокубках «белые лилии» являются самым успешным клубом своей страны — пробились в групповой турнир Лиги Европы сезона 2016/17.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А в прошлом сезоне игралндцы брали участие в Лиге Европы, где сначала прошли эстонскую «Левадию» (2:1 и 1:0), но на следующем этапе были выбиты кипрской АЕК Ларнакой — 0:0 и 0:4.

Прогноз на «Рига» — «Дандолк»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риги» в основное время предлагают — 2.25.

На викторию «Дандолка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

Проход: «Риги» — 1.96; «Дандолка» — 1.80.

Прогнозируем, что чемпион Латвии сможет пройти ирландского победителя, который на выезде выступает не очень хорошо. 0