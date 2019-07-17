«Карабах» — «Партизани». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги чемпионов УЕФА 17 июля 2019 года

За выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА поборются футбольные клубы «Карабах» и «Партизани». Результат первого матча 0:0. Ответный поединок начнется 17 июля в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Карабах» — «Партизани».

«Карабах»

Клуб закончил на первой строчке внутреннего первенства, тем самым заслужив право участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов. На протяжении 10 последних лет «Карабах» является участником квалификационного раунда, однако попасть в групповой стадию команде удалось в сезоне 2017/2018.

В прошлом году коллектив тоже боролся за путевку в финальную часть турнира, однако оказался по итогу в Лиге Европы. Так что в целом азербайджанский клуб имеет опыт выступлений в еврокубках.

«Скакуны» сыграли 4 товарищеских поединка, из которых было выиграно только один — с «Уфой» 2:1. Примечательны также результаты матчей с «Викторией Пльзень» (2:2) и «Лудогорцем» (поражение 2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом году хозяева дошли до третьего раунда, не пропустив ни одного мяча.

«Партизани»

Албанский клуб из столицы тоже является чемпионом страны. За это лето команда провела только два поединка с учетом домашней игры против «Карабаха» в ЛЧ. Перед этим у клуба было поражение от «Мура» 2:1.

Если учесть несколько последних результатов прошлого сезона, то получится, что «Партизани» не выигрывал в 5 прошлых матчах.

Вдобавок к этому гости не побеждали в 5 последних матчах Лиги чемпионов, а в 3 из них не смогли забить.

В последний раз команда выступала в ЛЧ в сезоне 16/17 и по итогу трех раундов квалификации оказалась в Лиге Европы. В целом клубу очень трудно дается выступление в этом турнире.

Прогноз

«Карабах» в более нервной ситуации, поскольку им не удалось забить на выезде и любой гол «Партизани» может стать фатальным. В какой-то степени это будет давить на хозяев. С их стороны мы ожидаем аккуратный футбол от обороны, с перевесом в контроле мяча.

«Красные» тоже не будут бросаться вперед. В прошлый раз они создали 3 голевых момента, проиграв при этом во владении мячом (37% на 63%).

Учитывая, что последние 5 матчей в ЛЧ с участием одного и другого клуба заканчивались с тоталом меньше 2.5, можно предположить, что в этот раз будет так же. Тем более вести подобную игру заставляет результат. Прогнозируем тотал меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.72. 0