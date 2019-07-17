АИК — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 17 июля 2019 года

В среду, 17 июля, в ответном поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский АИК дома сыграет с армянским «Араратом». Начало поединка — 20:00 по мск. Прогноз на АИК — «Арарат-Армения».

АИК

Первый поединок, прошедший в Армении, принес победу «Арарату» со счетом 2:1. Помогло добыть викторию хозяевам ранее (на 13-й минуте) удаление у шведов.

В минувшем сезоне 9-кратный чемпион Швеции принимал участие в Лиги Европы, где сначала прошел ирландский «Шемрок Роверс» (1:0 и 1:1) только по итогам овертайма.

Но преодолеть следующую стадию АИКу не удалось. Столичный коллектив в двух встречах с минимальным счетом уступил датскому «Норшелланну» (по 0:1).

Накануне АИК разгромил «Эльфсборг» (3:0) в рамках 16 тура чемпионата Швеции. С 31 баллом он поднялся на вторую позицию, отставая от первого «Мальме» на четыре пункта.

«Арарат-Армения»

«Арарат» вернулся на евроарену после 11-летнего перерыва. В сезоне-2008/09 армяне принимали участие в Кубке УЕФА.

И тогда в том розыгрыше «красно-черные» прекратили борьбу на первой стадии отбора, уступив в двух встречах швейцарской «Беллинцоне» (0:1 — дома и 1:3 — на выезде).

За предыдущие пять евротурниров самый известный армянский футбольный клуб смог два раза пройти по одному раунду, но последний раз это произошло более 20 лет тому назад.

Прогноз на АИК — «Арарат-Армения»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу АИКа в основное время предлагают — 1.27.

На викторию «Арарата» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.80.

Проход: АИКа — 1.35; «Арарата» — 3.10.

Прогнозируем, что чемпион Швеции исправить ситуацию на своей арене, отыграв негативный гандикап. Предлагаем поставить на победу АИКа с форой. 0