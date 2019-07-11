«Сперанца» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В первом поединке 1-го отборочного раунда Лиги Европы молдавский клуб «Сперанца» 11 июля на своем поле примет азербайджанский «Нефтчи». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи».

«Сперанца»

По итогам минувшего чемпионата Молдавии «Сперанца» заняла четвертое место и первый раз в своей истории квалифицировалась в еврокубки.

В текущем молдавском первенстве после 15 туров клуб из города Ниспорены разместился на шестом месте среди восьми команд.

На данный момент у «сине-белых» 4-матчевая безвыигрышная серия в национальном чемпионате, где они забили лишь гол, а пропустили — девять.

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Разбавить неудачную серию в национальной дивизии им удалось победами в Кубке страны, в котором были одержаны две разгромные виктории над командами из низших лиг.

«Нефтчи»

«Нефтчи» — первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы. Это произошло в сезоне 2012/13, где он с тремя ничьими занял последнее место в своем квартете.

Последние еврокомпании в актив «нефтяникам» никак занести нельзя. Ведь прошлые свои два участия в Европе они заканчивали на первом же сопернике.

В сезоне 2015/16 ЛЕ «черно-белы» были сразу же выбиты черногорской «Младостью» (2:2 и 1:1), а в минувшем евротурнире ЛЕ они оказались слабее венгерского «Уйпешта»: дома победили 3:1, а на выезде проиграли 0:4.

Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи»

Так как азербайджанцы не очень удачно играют на выезде, предлагаем поставить с форой на хозяев. 0