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    Будет ли для «Сперанцы» удачным дебют в еврокубках?

    «Сперанца» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи»
    Эмин Махмудов
    В первом поединке 1-го отборочного раунда Лиги Европы молдавский клуб «Сперанца» 11 июля на своем поле примет азербайджанский «Нефтчи». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи».

    «Сперанца»

    По итогам минувшего чемпионата Молдавии «Сперанца» заняла четвертое место и первый раз в своей истории квалифицировалась в еврокубки.

    В текущем молдавском первенстве после 15 туров клуб из города Ниспорены разместился на шестом месте среди восьми команд.

    На данный момент у «сине-белых» 4-матчевая безвыигрышная серия в национальном чемпионате, где они забили лишь гол, а пропустили — девять.

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    Разбавить неудачную серию в национальной дивизии им удалось победами в Кубке страны, в котором были одержаны две разгромные виктории над командами из низших лиг.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» — первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы. Это произошло в сезоне 2012/13, где он с тремя ничьими занял последнее место в своем квартете.

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    Последние еврокомпании в актив «нефтяникам» никак занести нельзя. Ведь прошлые свои два участия в Европе они заканчивали на первом же сопернике.

    В сезоне 2015/16 ЛЕ «черно-белы» были сразу же выбиты черногорской «Младостью» (2:2 и 1:1), а в минувшем евротурнире ЛЕ они оказались слабее венгерского «Уйпешта»: дома победили 3:1, а на выезде проиграли 0:4.

    Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи»

    Так как азербайджанцы не очень удачно играют на выезде, предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Сперанца» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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