«Сперанца» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

«Сперанца»
По итогам минувшего чемпионата Молдавии «Сперанца» заняла четвертое место и первый раз в своей истории квалифицировалась в еврокубки.
В текущем молдавском первенстве после 15 туров клуб из города Ниспорены разместился на шестом месте среди восьми команд.
На данный момент у «сине-белых» 4-матчевая безвыигрышная серия в национальном чемпионате, где они забили лишь гол, а пропустили — девять.
Разбавить неудачную серию в национальной дивизии им удалось победами в Кубке страны, в котором были одержаны две разгромные виктории над командами из низших лиг.
«Нефтчи»
«Нефтчи» — первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы. Это произошло в сезоне 2012/13, где он с тремя ничьими занял последнее место в своем квартете.
Последние еврокомпании в актив «нефтяникам» никак занести нельзя. Ведь прошлые свои два участия в Европе они заканчивали на первом же сопернике.
В сезоне 2015/16 ЛЕ «черно-белы» были сразу же выбиты черногорской «Младостью» (2:2 и 1:1), а в минувшем евротурнире ЛЕ они оказались слабее венгерского «Уйпешта»: дома победили 3:1, а на выезде проиграли 0:4.
Прогноз на «Сперанца» — «Нефтчи»
Так как азербайджанцы не очень удачно играют на выезде, предлагаем поставить с форой на хозяев. 0