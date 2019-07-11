КуПС — «Витебск». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В первом поединке первого отборочного раунда Лиги Европы финский клуб КуПС 11 июля дома сыграет с белорусским «Витебском». Встреча стартует в 19:00 по мск. Прогноз на КуПС — «Витебск».

КуПС

КуПС получил билет в Лигу Европы, как серебряный призер чемпионата Финляндии сезона-2018, уступив чемпиону ХИКу аж 20 очков.

В текущем финском первенстве клуб из города Куопио после 15 матчей идет на второй позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 26 очков и отстает от первого «Ильвеса» на два пункта.

На европейской арене 5-кратный чемпион Финляндии выступает не особо хорошо, выбив за всю свою историю участей только троих соперников.

В минувшем сезоне Лиги Европы «желто-черные» на первом же раунде отбора уступили датскому «Копенгагену»: дома проиграли 0:1, в гостях сыграли вничью 1:1.

«Витебск»

«Витебск» вернулся в Высшую лигу чемпионата Белоруссии в 2015 году, добившись за это время наивысшего результата в прошлом году, где занял четвертое место и получил путевку в Лигу Европы.

В этом белорусском первенстве «северяне» не особо радуют своих болельщиков, разместившись после 14 туров с 16 очками на десятом месте.

Календарь и таблица Лиги Европы

К еврокубковым матчам «синие» подходя с серией из одной победы при четырех поражениях в поединках чемпионата страны.

«Витебск» брал участие на евроарене всего лишь два раза, где спотыкался на первом же сопернике. Обидчиками клуба из Витебска были болгарский «Левски» и хорватский «Вартекс».

Прогноз на КуПС — «Витебск»

Прогнозируем, что более опытный в еврокубках КуПС на своей территории не проиграет белорусам, и матч не будет изобиловать забитыми голами. 0