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    Продолжит ли «Ритеряй» удачно играть с представителями Фарер?

    «Ритеряй» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Ритеряй» — «КИ Клаксвик»
    Вальдемар Боровский
    В четверг, 11 июля, в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы литовский «Ритеряй» дома примет фарерский «КИ Клаксвик». Начало игры — 19:30 по мск. Прогноз на «Ритеряй» — «КИ Клаксвик».

    «Ритеряй»

    До февраля 2019 года команда называлась «Тракай», но перебравшись в Вильнюс сменила название на «Ритеряй». На ее счету две серебряные и две бронзовые награды литовского первенства.

    В еврокубках «желтые» выступают с сезона 2015/16 и всегда проходили первый раунд квалификации, а в двух случаях преодолели даже два этапа.

    В минувшем сезоне на аналогичной стадии ЛЕ тогда еще «Тракай» выбил валлийский «Сефн Друидс» (1:0 и 1:1), затем прошел казахский «Иртыш» (0:0 и 1:0), но потом был остановлен сербским «Партизаном» (1:1 и 0:1).

    В своей дебютной еврокомпании литовцы встречались с представителем Фарер. На первой стадии отбора они тогда одолели в двух встречах «ХБ Торсхавн» — 3:0 и 4:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 16 туров чемпионата Литвы-2019 «Ритеряй» разместился на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от первой «Судувы» на 14 очков.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» в этой Лиги Европы стартовал с предварительного раунда, где легко сломил сопротивление «Тре Фиори» из Сан-Марино: 5:1 дома и 4:0 на выезде.

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    Сан-мариновцы оказались второй командой, которую выбил 17-кратный чемпион Фарерских островов за всю свою еврокубковую историю. Годом ранее они прошли мальтийскую «Биркиркару» (2:1 и 1:1).

    Но на следующей стадии «сине-белые» споткнулись как раз на представителе Литвы. Они были выбиты «Жальгирисом», проиграв дома 1:2 и сыграв вничью на выезде 1:1.

    В текущем чемпионате фарерского первенства «КИ Клаксвик» идет на третьем месте, уступая лидеру первенства три очка, но имеет игру в запасе.

    Прогноз на «Ритеряй» — «КИ Клаксвик»

    «Ритеряй»-«Тракай» зарекомендовал себя в ерокубках неплохо, всегда преодолевая соперников ниже классом. Прогнозируем, что литовцы дома обыграют фарерцев. 0

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    «Ритеряй» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Ритеряй» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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