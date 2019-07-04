«Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 4 июля 2019 года

«Спортинг Канзас Сити» 4 июля примет лидера нынешнего розыгрыша MLS — клуб «Лос-Анджелес». Поединок состоится на стадионе «Чилдренс Мерси Парк». Начало в 03:30 по мск. Прогноз на «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес».

«Спортинг Канзас Сити»

Команда является последней в своей группе, занимая 12 место с 19 очками. Чтобы достать до зоны плей-офф, коллективу нужно добрать еще 5 пунктов. Так что пока о выходе в финальную часть турнира футболистам «Спортинга» говорить не приходится.

«Бело-голубые» в этом сезоне регулярного чемпионата показывают неважный результат — всего 4 победы в 17 матчах. 30 июня «Канзас Сити» сыграл на выезде с «Реал Солт-Лейк». Там было зафиксировано поражение «Визардс» со счетом 2:0. Это было третье фиаско за 6 последних выступлений.

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На домашней арене клуб не смог победить в 6 из 7 поединков. Так что и в домашних стенах хозяева не блещут хорошими результатами.

Отдельно стоит выделить тот факт, что в 5 из 6 встреч «Спортинг» пропускал как минимум дважды.

В лазарете находится 8 футболистов. В их числе один из лучших бомбардиров команды Джонни Расселл, который забил в этом сезоне 7 голов.

«Лос-Анджелес»

Даже с учетом того, что «Филадельфия» сыграла 19 матчей, а «Лос-Анджелес» — 17, вторые все равно имеют неплохой отрыв в 5 пунктов. Таким образом, гости являются главными претендентами на трофей регулярного первенства. На данный момент клуб имеет 37 очков и самую лучшую разницу мячей в размере +25 (39 забитых и 14 пропущенных).

В этом сезоне LAFC проиграли лишь 2 поединка. Одно поражение было нанесено команде в прошлой игре на выезде с «Колорадо Рэпидс» (1:0). Перед этим коллектив выдал хорошую 4-матчевую победную серию, если учитывать 2 встречи в рамках US Open.

Да и вообще, «Лос-Анджелес» оставался непобежденным в 8 из 9 последних противостояний в рамках MLS.

К слову, 2 поражения в этом сезоне представителям «города ангелов» нанесли именно на выезде, но это были неудачи с минимальным счетом 1:0.

Гуидо, Апаресидо и Перес — это травмированные футболисты. Также в лагерь сборной уехали Циммерман, Миллер, Марк-Энтони Кей и Питер-Ли Васселл.

Прогноз

Коэффициенты в линии, которые даются на победу команд составляют 2.95 и 2.25. Ничья оценена коэффом 3.75.

В этом сезоне LAFC уже обыгрывал «Визардс» в рамках MLS. Это было на старте турнира, и счет тогда составил 2:1. Учитывая нынешнюю форму гостей, мы предлагаем вариант «Фора 2 (0)» с коэффициентом 1.67. 0