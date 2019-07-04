«Клифтонвилл» — «Барри Таун». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

4 июля в ответном поединке предварительного раунда Лиги Европы североирландский «Клифтонвилл» на своей арене примет валлийский «Барри Таун». Начало поединка — в 21:45 по мск. Прогноз на «Клифтонвилл» — «Барри Таун».

«Клифтонвилл»

5-кратный чемпион Северной Ирландии за многолетнее участие в еврокубках смог преодолел хотя бы один раунд всего лишь в трех случаях.

Последний раз это произошло в сезоне 2016/17 в квалификационной стадии Лиги Европы, где «красные» выбили люксембуржский «Дифферданж» (2:0 и 1:1). В следующем раунде они уступили дорогу кипрской «АЕК Ларнаке» (2:3 и 0:2).

В минувшем евросезоне клуб из Белфаста был остановлен первым же соперником В отборочном этапе ЛЕ он был выбит датским «Норшелланном», дважды минимально проиграв ему — 0:1 и 1:2.

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За последнее десятилетие «Клифтонвилл» провел не европейской арене 21 матч, в которых добился трех викторий, пять раз играл вничью и 13 игр проиграл, разница мячей в этих встречах составила — 10:38.

«Барри Таун»

«Драконы» отсутствовали в еврокубках 16 лет. В последнем своем участие в сезоне 2003/04 они в отборочном раунде Лиги чемпиона были выбиты македонским «Вардаром» (2:1 и 0:3).

Затем у команды начались тяжелые времена и последнее время она прозябала в низших дивизионах Уэльса. И всего лишь пару лет назад «Барри Таун» вернулся в высшую валлийскую лигу.

Календарь и таблица Лиги Европы

За всю свою еврокубковую историю «желто-синие» смогли дважды пройти своего оппонента. В сезоне 1996/97 Кубка УЕФА 7-кратный чемпион Уэльса одолел латвийский «Динабург» (0:0 и 2:1).

В 2001 году в первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Барри Таун» по суме двух встреч переиграл азербайджанский «Шамкир» (2:0 и 1:0).

Прогноз на «Клифтонвилл» — «Барри Таун»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Клифтонвилла» — 1.50, победа «Барри Таун» — 6.30, ничья — 4.20.

Проход: «Клифтонвилла» — 1.37; «Барри Таун» — 2.95.

Прогнозируем, что хозяева, которые являются более опытным еврокубковым бойцом, обыграют гостей из Уэльса еще по итогам основного времени. 0