ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСтавка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА Олег КононовЛето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3 НеймарС Неймаром или без него. Как может выглядеть «Барселона» в новом сезоне?
  • 08:19
    • Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» объявил о завершении карьеры
  • 07:50
    • Бразилия по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
  • 23:37
    • «Валенсия» договорилась о выкупе Черышева у «Вильярреала»
  • 23:13
    • Евролига подтвердила участие «Зенита» в турнире
  • 20:51
    • Гол Мартыновича принес «Краснодару» победу над ЦСКА
  • 20:33
    • Женская сборная России неудачно стартовала на Евробаскете
  • 19:34
    • Кокорин намерен сделать правильные выводы и не сдаваться
    Все новости спорта

    Чемпионы Сербии и России смогут забить друг другу

    «Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на товарищеский матч 29 июня 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит»
    Сердар Азмун
    В субботу, 28 июня, питерский «Зенит» в контрольной встрече в австрийском Бишофсхофен сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит».

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в прошедшем сезоне. За весь чемпионат «красно-белые» теряли очки только в трех матчах (во всех сыграли вничью) из 30-ти.

    А вот золотой дубль «звездашам» сделать не удалось. В финале Кубка страны они уступили своим злейшим врагам-соседям из «Партизана», проиграв им со счетом 0:1.

    При подготовке к новому сезону белградцы провели два товарищеских матча, где с одинаковым результатом по 1:1 сыграли с румынским «ЧФР Клуж» и кипрским «Аполлоном».

  • И по счету, и по качеству. «Ростов» спокойно разобрался со «Спартаком»
  • «Спартак» начал с поражения от «Ростова» Кубок Матч Премьер
  • Вчера

    • 9 июля подопечные Владана Милоевича возьмут старт в новом евросезоне. В квалификации Лиги чемпионов им будет противостоять литовская «Судува».

    «Зенит»

    Питерская команда также стала чемпионом своей страны. В 30 поединках российского первенства «Зенит» выиграл 20 матчей при четырех ничьих и шести поражениях.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Сине-бело-голубые» уже начали подготовку в сезону-2019/20. На тренировочном сборе дружина Сергея Семака сначала разгромила австрийский «Вакер Инсбрук» со счетом 6:1.

    Второй матч клуб с берегов Нивы выиграл намного скромнее. В матче с болгарским «Левски София» все решил один забитый мяч.

    Календарь и таблица РПЛ

    Для «Зенита» новый сезон начнется немножко раньше (6 июля). В этот день питерцы сразятся с московским «Локомотивом» в поединке за Суперкубок России.

    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит»

    Учитывая характер поединка рискнем предположить, что в матче чемпионов Сербии и России забитые мячи будут в обе стороны. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.41
  • Прогноз на матч Тунис — Мали
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Марокко — Кот-д'Ивуар
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ферроникели — Санта-Колома
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЮАР — Намибия
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Мавритания — Ангола
  • Завтра в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Камерун — Гана
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • С Неймаром или без него. Как может выглядеть «Барселона» в новом сезоне?
    • Вчера в 16:56     Кавани был лучшим на поле
  • Уругвай победил Чили благодаря упорству и терпению
    • 18:27 25/06/2019     Маурицио Сарри
  • Сарри в Турине. Готов ли «Ювентус» меняться?
    • 19:35 22/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на товарищеский матч 29 июня 2019 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Карпин снова обыграл «Спартак» Футбол И по счету, и по качеству. «Ростов» спокойно разобрался со «Спартаком»«Спартак» начал с поражения от «Ростова» Кубок Матч Премьер Вчера в 02:100
  • 08:36
    • «Урал» интересуется португальским хавбеком болгарского ЦСКА
  • 08:50
    • 19-летний полузащитник «Ливерпуля» перешел в «Спортинг»
  • 08:06
    • Лига Европы: Результаты первых матчей предварительного раунда
    Гарет Бейл Футбол Продать нельзя оставить. Топ-клубы сами создали себе проблемуБольшим клубам становится все сложнее избавляться от звезд, а топ-игрокам — переходить в другие команды 26/06/2019 в 18:150
  • Экспресс дня

  • Лига Европы начинает сезон-2019/20
  • 2.82
    •
  • 00:58
    • Сборная Кении вырвала победу у Танзании
  • 23:56
    • Испания разгромила Францию в полуфинале молодежного Евро
  • 23:25
    • Сборная России завоевала еще девять медалей на Европейских играх
    Жозе Моуринью Футбол Кто может возглавить «Ньюкасл»? Три варианта для «сорок»«Ньюкасл» остается без тренера после ухода Бенитеса 26/06/2019 в 18:550
  • 19:10
    • «Локомотив» одержал победу над «Фаставом»
  • 17:59
    • Гаджиев станет президентом клуба «Махачкала»
  • 17:43
    • Демичелис возглавил юношескую команду «Баварии»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие