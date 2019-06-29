«Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на товарищеский матч 29 июня 2019 года

В субботу, 28 июня, питерский «Зенит» в контрольной встрече в австрийском Бишофсхофен сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит».

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в прошедшем сезоне. За весь чемпионат «красно-белые» теряли очки только в трех матчах (во всех сыграли вничью) из 30-ти.

А вот золотой дубль «звездашам» сделать не удалось. В финале Кубка страны они уступили своим злейшим врагам-соседям из «Партизана», проиграв им со счетом 0:1.

При подготовке к новому сезону белградцы провели два товарищеских матча, где с одинаковым результатом по 1:1 сыграли с румынским «ЧФР Клуж» и кипрским «Аполлоном».

9 июля подопечные Владана Милоевича возьмут старт в новом евросезоне. В квалификации Лиги чемпионов им будет противостоять литовская «Судува».

«Зенит»

Питерская команда также стала чемпионом своей страны. В 30 поединках российского первенства «Зенит» выиграл 20 матчей при четырех ничьих и шести поражениях.

«Сине-бело-голубые» уже начали подготовку в сезону-2019/20. На тренировочном сборе дружина Сергея Семака сначала разгромила австрийский «Вакер Инсбрук» со счетом 6:1.

Второй матч клуб с берегов Нивы выиграл намного скромнее. В матче с болгарским «Левски София» все решил один забитый мяч.

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Для «Зенита» новый сезон начнется немножко раньше (6 июля). В этот день питерцы сразятся с московским «Локомотивом» в поединке за Суперкубок России.

Прогноз на «Црвена Звезда» — «Зенит»

Учитывая характер поединка рискнем предположить, что в матче чемпионов Сербии и России забитые мячи будут в обе стороны. 0