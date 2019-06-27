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    Сможет «КИ Клаксвик» обеспечить комфортный в первом матче?

    «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори»
    Палл Клеттскард
    27 июня в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы фарерский «КИ Клаксвик» дома сыграет с «Тре Фиори» из Сан-Марино. Начало встречи — в 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори».

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» после долгого перерыва в сезоне 2017/18 вновь появился на евроарене, где на первом этапе Лиги Европы проиграл шведскому АИКу — 0:0 и 0:5.

    В следующем розыгрыше ЛЕ «сине-белые» смогли первый раз в своей еврокубковой истории пройти своего противника. На аналогичной стадии они переиграли мальтийскую «Биркикару» (2:1 и 1:1).

    Но уже в следующем раунде 17-кратный чемпион Фарерских остовов был выбит литовским «Жальгирисом» (1:2 — дома и 1:1 — на выезде).

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    • На внутреннем первенстве, которое проводится по системе весна-осень, «КИ Клаксвик» после 14-ти туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, уступая первой строке только по дополнительным показателям.

    «Тре Фиори»

    «Тре Фиори» — самый успешный еврокубковый представитель Сан-Марино. «Сине-желтые» стали первой командой из своей страны, которая смогла пройти хотя бы один раунд.

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    Это произошло в минувшем розыгрыше Лиги Европы, где «три цветка» на аналогичной стадии выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1), но на следующем этапе были разгромлены словенским «Рударом» (0:3 и 0:7).

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    До этого клуб из коммуны Фьорентино трижды участвовал в Лиге чемпионов. И в сезоне 2009/10 был близок к выходу в следующий раунд, где только в серии послематчевых пенальти уступил «Сант-Хулии» из Андорры (обе игры по 1:1). В двух других розыгрышах «Тре Фиори» проиграл во всех встречах.

    В прошедшем чемпионате Сан-Марино «Тре Фиори» завоевал бронзовые награды и выиграл национальный Кубок.

    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «КИ Клаксвик» — 1.50, победа «Тре Фиори» — 4.10, ничья — 3.50.

    Прогнозируем, что лидер фарерского первенства на своем поле сможет обыграть гостей из Сан-Марино с разницей в несколько мячей. 0

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    «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Тре Фиори». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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