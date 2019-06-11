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    Смогут ли словаки обыграть аутсайдера группы Е?

    Азербайджан — Словакия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словакии
    Прогноз на Азербайджан — Словакия
    Ондрей Дуда
    Во вторник, 11 июня, сборная Азербайджана примет национальную команду Словакии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча, которая пройдет в Баку на «Бакселл Арена», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Словакия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.77
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    Азербайджан

    Сборная Азербайджана посредственно выступили в Лиге наций. В одной компании с Косово, Фарерскими островами и Мальтой кавказцы заняли второе место, выиграв две игры при трех ничьих и одном поражении.

    После розыгрыша Лиги наций «страна огней» провела неплохой поединок на старте квалификации Евро-2020, уступив на выезде Хорватии со счетом 1:2, удерживая ничейный результат до 80-й минуты матча.

    Заполняя паузу в отборочных матчах, азербайджанцы провели товарищескую игру, в которой на своей территории расписала мировую с командой Литвы — 0:0.

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    • Накануне Азербайджан на своем поле проиграл Венгрии (1:3) в третьем туре квалификации континентального турнира. С нулем баллов команда идет на последнем месте в группе Е.

    Словакия

    Словацкая дружина по итогам дебютной Лиги наций опустилась дивизионом ниже. В группе с Украиной и Чехией словаки заняли последнее место, победив в одной игре при трех поражениях.

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    Стартовая игра квалификации Евро-2020 принесла «соколам» домашнюю победу над сборной Венгрии со счетом 2:0, забив в конце каждом из таймов.

    Во втором матче отбора к континентальному первенству словаки проиграли на выезде команде Уэльса (0:1), пропустив еще в дебюте встрече. С тремя очками Словакия расположилась на четвертой строке в группе Е.

    Все прогнозы на футбол

    7 июня «бело-синие» провели товарищескую игру, в которой нанесли крупное поражение национальной команде Иордана (5:1) на своей территории.

    Последний раз эти сборные встречались в 2001 году в отборе к ЧМ-2002. И тогда команды обменялись домашними победами. В Словакии — 3:1, в Азербайджане — 2:0.

    Прогноз на Азербайджан — Словакия

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Словакии — 1.80, победа сборной Азербайджана — 5.10, ничья — 3.75.

    Сборной Словакии для того, чтобы не отпускать своих конкурентов в борьбе за путевку на Евро, необходимо брать три очка в игре против аутсайдера группы.

    И, скорее всего, гости смогут забить больше одного гола. 0

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    Азербайджан — Словакия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Азербайджан — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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