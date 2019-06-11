Азербайджан — Словакия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

Во вторник, 11 июня, сборная Азербайджана примет национальную команду Словакии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча, которая пройдет в Баку на «Бакселл Арена», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Словакия.

Азербайджан

Сборная Азербайджана посредственно выступили в Лиге наций. В одной компании с Косово, Фарерскими островами и Мальтой кавказцы заняли второе место, выиграв две игры при трех ничьих и одном поражении.

После розыгрыша Лиги наций «страна огней» провела неплохой поединок на старте квалификации Евро-2020, уступив на выезде Хорватии со счетом 1:2, удерживая ничейный результат до 80-й минуты матча.

Заполняя паузу в отборочных матчах, азербайджанцы провели товарищескую игру, в которой на своей территории расписала мировую с командой Литвы — 0:0.

Накануне Азербайджан на своем поле проиграл Венгрии (1:3) в третьем туре квалификации континентального турнира. С нулем баллов команда идет на последнем месте в группе Е.

Словакия

Словацкая дружина по итогам дебютной Лиги наций опустилась дивизионом ниже. В группе с Украиной и Чехией словаки заняли последнее место, победив в одной игре при трех поражениях.

Стартовая игра квалификации Евро-2020 принесла «соколам» домашнюю победу над сборной Венгрии со счетом 2:0, забив в конце каждом из таймов.

Во втором матче отбора к континентальному первенству словаки проиграли на выезде команде Уэльса (0:1), пропустив еще в дебюте встрече. С тремя очками Словакия расположилась на четвертой строке в группе Е.

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7 июня «бело-синие» провели товарищескую игру, в которой нанесли крупное поражение национальной команде Иордана (5:1) на своей территории.

Последний раз эти сборные встречались в 2001 году в отборе к ЧМ-2002. И тогда команды обменялись домашними победами. В Словакии — 3:1, в Азербайджане — 2:0.

Прогноз на Азербайджан — Словакия

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Словакии — 1.80, победа сборной Азербайджана — 5.10, ничья — 3.75.

Сборной Словакии для того, чтобы не отпускать своих конкурентов в борьбе за путевку на Евро, необходимо брать три очка в игре против аутсайдера группы.

И, скорее всего, гости смогут забить больше одного гола. 0