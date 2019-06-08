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    Будет ли в матче Эстония — Северная Ирландия крупный счет?

    Эстония — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз на Эстония — Северная Ирландия
    Стивен Дэвис
    8 июня город Таллин станет местом проведения матча между Эстонией и Северной Ирландией. Это будет третий квалификационный тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. В качестве игрового поля выбран стадион «Ле Кок Арена», где главный судья даст первый сигнал в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Эстония — Северная Ирландия.

    Эстония

    После катастрофически неудачного выступления в Лиге наций сборная Эстонии постепенно начала просыпаться. Завершив турнир победой над греками (0:1), команда продолжила побеждать, одолев в товарищеском поединке Финляндию со счетом 1:2. Затем была нулевая ничья в противостоянии с Исландией.

    Старт квалификации эстонцы провалили. Они проиграли той самой Северной Ирландии 2:0. Теперь же хозяева попытаются взять реванш за выездное поражение. В связи с пропуском второго тура квалификации «синие футболки» сыграли товарищеский матч с Гибралтаром и сумели обыграть соперника с минимальным счетом 0:1.

    Все прогнозы на Евро-2020

    На Евро Эстония в последнее время выступает неудачно, поскольку она проиграла 4 прошлых встречи в рамках этого соревнования. Более того, «сине-черные» не забивали сопернику в 8 из 10 игр.

    Сейчас Эстония четвертая без единого набранного балла. Ближайшие соперники — Нидерланды и Германия — оторвались на 3 очка.

    Северная Ирландия

    Северная Ирландия прекрасно начала отбор к чемпионату Европы. Несмотря на то, что в группе есть такие соперники как Германия и Нидерланды, британцы занимают первое место с 6 очками. Это на 3 пункта больше, чем у немцев и голландцев. К тому же у североирландцев неплохая статистика забитых и пропущенных, и она составляет +3.

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    В отборочном цикле гости обыграли Беларусь и Эстонию. Как уже упоминалось ранее, у «синих» Norn Iron выиграли со счетом 2:0. Сборную Беларуси они обыграли с результатом 2:1. Таким образом, «бело-зеленая армия» прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в период которой команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

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    • На Евро-2016 Северная Ирландия попала в финальную часть турнира и там сумела выйти с группы, заняв третью позицию. Однако в 1/8 финала поражение команде нанесли футболисты сборной Уэльса (1:0).

    Прогноз

    Лидеры группы C являются фаворитами. На их победу конторы предлагают коэффициент 2.01. В успех хозяев они верят меньше — 4.60.

    В очных противостояниях между этими командами счет 2:3 в пользу гостей. Вполне вероятно, что ирландцы смогут выиграть, но проблема заключается в их выездной форме. Они не выигрывают в гостях уже 7 матчей кряду.

    Мы решили дать прогноз на тоталы. Скорее всего, нас ожидает силовой поединок с большим количеством верховой борьбы. Игра будет сконцентрирована в центре поля, поэтому результативность матча от этого пострадает. Рекомендуемая ставка — оба тайма ТМ 1.5 за 1.76. 0

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    Эстония — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Эстония — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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