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    На Фарерах ожидается результативный поединок

    Фарерские острова — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на Фарерские острова — Испания
    Альваро Мората
    В городе Торсхавн встретятся команды Фарерских островов и Испании. Матч 3 тура квалификационного раунда Евро-2020 состоится 7 июня и начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Испания.

    Фарерские острова

    Команда Фарер неудачно стартовала на отборе к чемпионату Европы. За 2 тура коллектив не набрал ни одного очка, уступив во всех двух случаях. Сборная Фарерских островов уже успела пропустить 6 голов, и это при 2 забитых.

    В первом матче поражение хозяевам нанесли футболисты сборной Мальты (2:1). Затем последовала неудача во встрече с Румынией (4:1).

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    В целом безвыигрышная серия фарерцев составляет 7 поединков, причем в 5 из них «рыбаки» терпели поражение.

    Испания

    Испанцы вырвались в лидеры группы. Сейчас «красная фурия» имеет 6 баллов благодаря двум победам кряду. Турнир для гостей начался с успеха в матче с Норвегией (2:1). Во втором туре Испания выиграла у Мальты 0:2. На данный момент у La Furia Roja серия из 3 побед.

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    До этого Испания не совсем удачно выступила на турнире Лиги наций. Испанский коллектив не сумел выйти в плей-офф, отстав от Англии на один пункт.

    «Красные» отлично себя проявили в квалификационном раунде к Евро 2016. Тогда за 10 поединков им удалось набрать 27 очков, забить 23 гола, пропустив всего 3.

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    • Пока что в списке бомбардиров команды лидирует Мората. У него на счету 2 точных удара.

    Прогноз

    Фарерские острова имеют мало шансов в этой игре. Все-таки испанцы будут классом повыше. Хотя в очных встречах мастерство фарерцев проверялось последний раз в 1997 году. Как бы там ни было, но нынешние испанцы вполне могут выиграть матч с комфортным для себя отрывом.

    45.0 дают на победу Фарерских островов и 1.03 предлагают на победу Испании. Мы возьмем вариант «тотал больше 3.5» за 1.82. Вряд ли хозяевам удастся «засушить» игру. 0

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    Фарерские острова — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Фарерские острова — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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