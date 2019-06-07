Фарерские острова — Испания. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

В городе Торсхавн встретятся команды Фарерских островов и Испании. Матч 3 тура квалификационного раунда Евро-2020 состоится 7 июня и начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Испания.

Фарерские острова

Команда Фарер неудачно стартовала на отборе к чемпионату Европы. За 2 тура коллектив не набрал ни одного очка, уступив во всех двух случаях. Сборная Фарерских островов уже успела пропустить 6 голов, и это при 2 забитых.

В первом матче поражение хозяевам нанесли футболисты сборной Мальты (2:1). Затем последовала неудача во встрече с Румынией (4:1).

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В целом безвыигрышная серия фарерцев составляет 7 поединков, причем в 5 из них «рыбаки» терпели поражение.

Испания

Испанцы вырвались в лидеры группы. Сейчас «красная фурия» имеет 6 баллов благодаря двум победам кряду. Турнир для гостей начался с успеха в матче с Норвегией (2:1). Во втором туре Испания выиграла у Мальты 0:2. На данный момент у La Furia Roja серия из 3 побед.

До этого Испания не совсем удачно выступила на турнире Лиги наций. Испанский коллектив не сумел выйти в плей-офф, отстав от Англии на один пункт.

«Красные» отлично себя проявили в квалификационном раунде к Евро 2016. Тогда за 10 поединков им удалось набрать 27 очков, забить 23 гола, пропустив всего 3.

Пока что в списке бомбардиров команды лидирует Мората. У него на счету 2 точных удара.

Прогноз

Фарерские острова имеют мало шансов в этой игре. Все-таки испанцы будут классом повыше. Хотя в очных встречах мастерство фарерцев проверялось последний раз в 1997 году. Как бы там ни было, но нынешние испанцы вполне могут выиграть матч с комфортным для себя отрывом.

45.0 дают на победу Фарерских островов и 1.03 предлагают на победу Испании. Мы возьмем вариант «тотал больше 3.5» за 1.82. Вряд ли хозяевам удастся «засушить» игру. 0