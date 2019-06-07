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    Одержит ли Австрия первую победу на Евро-2020?

    Австрия — Словения. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на сборную Словении
    Прогноз на Австрия — Словения
    Марко Арнаутович
    В пятницу сборная Австрия сыграет с соседом по турнирной таблице — сборной Словении — в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы, запланированного на 2020 год. Матч пройдет в городе Клагенфурт и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Австрия — Словения.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.20
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    Австрия

    Неудачный старт в отборочном цикле Евро-2020 не позволил команде Австрии вырваться вперед. Хозяева проиграли два первых тура, поэтому не смогли набрать ни одного балла. Таким образом, в турнирной таблице у австрийцев 0 очков и разница голов -3.

    В первом матче отбора Австрия потерпела поражение от поляков со счетом 0:1. После этого была неудача на выезде в игре против Израиля (4:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Вообще если взять отдельно турнир Евро, то здесь выяснится, что на данный момент Das Team имеет 3-матчевую серию поражений, а выиграть коллектив не может пятое выступление подряд.

    Словения

    Словенцы расположились в группе чуть выше австрийцев. У них на 2 очка больше. Гости дважды сыграли вничью с одинаковым результатом 1:1. Речь идет о противостояниях с Израилем и Северной Македонией.

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    В случае поражения сборная Словении уступит свою позицию Австрии, а если все же коллективу удастся взять 3 балла, то у них появится возможность обойти Северную Македонию, которая впереди всего на 2 пункта.

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  • 04/06/2019

    • В 7 последних выступлениях Словении на Евро забивалось больше двух голов. Сейчас на этом турнире Fantije не могут выиграть третий раз подряд. За этот период команда трижды сыграла вничью.

    Прогноз

    Учитывая фактор домашнего стадиона, а также огромную важность трех очков для Австрии, букмекеры установили на ее победу коэффициент 1.71, тогда как на Словению дают довольно немаленькую цифру 5.40.

    Австрия пересекалась со Словенией всего раз в товарищеской игре в марте прошлого года. Тогда «красно-белые» выиграли у словенцев 3:0. Хозяевам в этот раз точно нельзя проигрывать, поскольку в противном случае зона плей-офф может оказаться еще дальше.

    Мы ставим на победу сборной Австрии. В составе у коллектива есть неплохие футболисты, которые способны дать результат. К тому же на выезде гости не побеждали в 4 последних играх. 0

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    Австрия — Словения. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Австрия — Словения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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