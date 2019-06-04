Аргентина U20 — Мали U20. Прогноз (к. 2.05) и ставки на ЧМ-2019 U20 4 июня 2019 года

Во вторник, 4 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет встретятся сборные Аргентины и Мали. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на Аргентина U20 — Мали U20.

Аргентина U20

Аргентина досрочно решила вопрос выхода из группы, набрав в двух турах 6 очков. Разница голов у команды бы очень приличная — +4.

Таким образом, заключительный тур в группе F уже ничем команде не грозил, поэтому воспринимать поражение от Южной Кореи (1:2) слишком серьезно не стоит.

Более того, аргентинцы в игре с корейцами в два раза чаще пробивали по воротам и владели мячом 72% игрового времени.

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В первых двух турах Аргентина разгромила ЮАР со счетом 5:2, а затем удалось одолеть куда более грозных португальцев — 2:0.

La Albiceleste уже исправились за неудачу 2017 года, когда они проиграли в двух матчах группового этапа и лишь в 3-м туре сумели одержать победу. Следующая задача — пройти как можно дальше.

Мали U20

Сборная Мали приехала на мировой форум в Польше в ранге победителя молодежного Кубка Африки U20, но при этом в полуфинале и финале турнира удалось пройти своих соперников лишь в серии пенальти.

Это уже седьмой чемпионат мира для африканской страны, где ее наивысшим достижением были бронзовые награды в 1999 и 2015 году.

В стартовом туре этого чемпионата мира подопечные Мамуту Коне поделили очки с панамцами — 1:1, а во втором круге по-волевому обыграли Саудовскую Аравию (4:3).

Выход из группы Е в следующую стадию с 4 очками был уже фактически решен, поэтому поражение от французов (2:3) вряд ли огорчило команду.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Аргентины. На их победу предлагают — 1.60. На ничью — 3,85, а на малийцев можно поставить с коэффициентом 5,90.

Сборная Мали вышла в плей-офф, но команда в целом ничем особенным не выделяется. Все очки давались с большим трудом. Аргентинцы, в свою очередь, привезли на турнир очередное поколение будущих звезд, которые играют на кураже и способны на многое. Ставим на победу Аргентины с форой -1 гол за 2.05. 0