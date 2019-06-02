«Томь» — «Уфа». Прогноз и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 2 июня 2019 года

«Томь»
«Томь» финишировала в первенстве ФНЛ на третьей позиции, добыв в 38 играх 64 балла, уступив второй строке пять пунктов.
Сибиряки провели концовку сезона неровно, обыграв дома курский «Авангард» (1:0) и «Спартак-2» (2:1), но уступили в Ярославле «Шиннику» (0:1), а в последнем туре ФНЛ на выезде разошлись миром с «Тюменью» (0:0).
В 19 домашних матчах ФНЛ томичи одержали 13 побед и всего один раз проиграли.
В первом стыковом матче томичи без особых шансов уступили «Уфе» со счетом 0:2. Впрочем, учитывая, что руководство команды прямо заявляет, что «Томь» не собирается в РПЛ, это не очень удивляет.
«Уфа»
Подопечные Вадима Евсеева по итогам сезона-2018/19 заняли 14-е место, на семь очков отстав от спасительной 12-й строки турнирной таблицы РПЛ.
На финише сезона башкирская команда провела серию из четырех матчей без побед, начав ее выездной ничьей с прямым конкурентом — «Крыльями Советов» (1:1).
Оставшиеся три поединка «Уфа» проиграла, уступив «Спартаку» (0:1) на выезде, «Оренбургу» (0:2) дома и «Локомотиву» (0:1) в Москве.
В 15-ти выездных матчах прошедшего сезона РПЛ «Уфа» не добыла ни одной победы, девять поединков свела вничью и шесть раз раз проиграла.
Прогноз
Букмекеры считают «Уфу» фаворитом матча. На победу команды гостей в основное время дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,05, а на успех «Томи» — 4,10.
«Томь» — домашняя команда и на своем поле выступит сильнее, чем на выезде, но выходить в РПЛ томичи не намерены, так что вряд ли будут играть на победу. Прогнозируем, что «Уфа» не проиграет на выезде.
Томичи постараются сохранить достоинство при родных трибунах и приложат все усилия, чтобы не пропустить, а по возможности и забить. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0