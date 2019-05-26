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    Поднимется ли «Ахмат» в турнирной таблице РПЛ?

    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч 30 тура чемпионата России 26 мая 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Ростов
    Прогноз на «Ахмат» — «Ростов»
    Бернард Бериша со своими партнерами по команде
    В рамках последнего 30 тура российской Премьер-лиги футбольный клуб «Ахмат» примет дома «Ростов». Прием состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Мая 2019 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 14:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.05
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    «Ахмат»

    Максимум, чего может добиться команда в этом сезоне, так это 7 строчки. На данный момент «Ахмат» располагается на 9 позиции с 39 очками. Если коллектив одержит победу в последнем туре, то он точно обойдет «Ростов», а также вполне возможен обгон «Оренбурга».

    Хозяева потерпели неудачу в прошлом туре, проиграв ЦСКА со счетом 1:0. Это поражение прервало 5-матчевую беспроигрышную серию команды. В последний раз на своем стадионе «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» 2:1. Ранее у футболистов из Грозного было 3 ничьи кряду, в том числе с «Зенитом» (1:1).

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    Вообще во второй половине сезона клуб проиграл лишь 4 матча из 12, причем к концу чемпионата частота негативных результатов уменьшилась. Помимо этого стоит заметить, что 5 из 6 последних встреч «чехов» в РПЛ заканчивались с тоталом меньше 2.5.

    В составе есть кадровые проблемы. Травму получили Харин, Раванелли и Феррейра. Второй является одним из лучших бомбардиров «Ахмата».

    «Ростов»

    «Ростов» не сможет улучшить свою позицию даже в случае победы. Наверняка главной задачей подопечных Валерия Карпина будет удержание 7 места. Ведь «Оренбург» отстает всего на один пункт, да и «Ахмат» будет стремиться вверх.

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    Текущая форма «сельмашей» оставляет желать лучшего — всего одна победа в 7 последних играх. Зато эти 3 очка были добыты в матче с «Зенитом» (1:0). Перед этим было фиаско в поединке с «Локомотивом» (0:2) и 3 ничьи подряд с «Динамо», «Краснодаром» и «Анжи».

    В пятой игре подряд с участием «комбайнеров» забивается не больше двух голов. Результативность команды тоже не очень высокая, поскольку за 3 встречи «Ростов» забил всего один мяч.

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  • 23/05/2019

    • Самой главной проблемой перед матчем будет потеря Мацея Вилюша — основного защитника гостей. А так основная ударная сила клуба будет на поле. В частности речь идет об Алексее Ионове и Бьерне Сигурдарсоне. У них по 6 и 5 забитых мячей соответственно.

    Прогноз

    В первой половине сезона «Ростов» выиграл на своем поле со счетом 1:0. Подобный уровень результативности наблюдается на протяжении 5 очных встреч между этими клубами. Лишь в одном из 5 случаев в матче забивалось 2 гола.

    Также уже почти стало традицией то, что «Ахмат» и «Ростов» не забивают вместе. В 5 последних играх забивал лишь один коллектив.

    Больше шансов у хозяев из Грозного. По крайней мере, так считают букмекеры. Они дают 2.28 на победу первой команды, на победу второй предлагается цифра 3.40.

    Можно предположить, что ни одна из команд не забьет больше одного мяча. Такой вариант предлагается с коэффициентом 2.01. Еще один вариант — «Ахмат» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67. 0

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    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч 30 тура чемпионата России 26 мая 2019 года. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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