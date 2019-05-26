СПАЛ — «Милан». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

У «Милана» есть последний шанс попасть в Лигу чемпионов. В последнем 38 туре Серии А «россонери» отправятся в гости к СПАЛу. Начало поединка в 21:30 по московскому времени. Прогноз на СПАЛ — «Милан».

СПАЛ

Игрокам СПАЛа все понятно в этом сезоне. Команда остается в Серии А, даже несмотря на плотность в турнирной таблице. «Дженоа», располагающаяся на 18 строчке, имеет 37 очков, тогда как у хозяев 42 балла. Таким образом, клубу вылет не грозит.

СПАЛ является твердым середняком чемпионата. Команда то проигрывает, то преподносит сюрпризы соперникам. К примеру, в прошлых двух турах коллектив из города Феррара проиграл «Удинезе» 3:2 и «Наполи» 1:2. Перед этим клуб одержал 3 победы, в том числе над «Ювентусом» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Серию А

Дома «бело-синие» остались непобежденными в 4 из 5 последних матчей. Так что пока СПАЛ демонстрирует неплохие результаты. Большинство поединков с участием команды завершаются результативно. В 6 из 7 встреч с участие хозяев забивалось больше двух голов.

«Милан»

«Милан» еще имеет шансы на Лигу чемпионов. Клуб отстает от «Интера» и «Аталанты» на 1 очко, так что вероятность попадания в ЛЧ очень высока. Даже в случае поражения «россонери» не окажутся за пределами еврокубковой зоны, однако они могут оказаться в зоне плей-офф Лиги Европы и им придется играть дополнительный матч за право выступать в ЛЕ — «Рома» (6 строчка) отстает на 2 пункта.

После серии неудач «дьяволы» начали исправляться. Поражение в полуфинале Кубка Италии от «Лацио» и фиаско в Серии А от «Торино» заставило футболистов «Милана» одержать 3 победы подряд. Под раздачу попали «Болонья» (2:1), «Фиорентина» (0:1) и «Фрозиноне» (2:0).

Пока что подопечным Гаттузо плохо удается брать очки на чужих полях, поскольку выиграли «красно-черные» лишь в 1 из 5 последних выездных матчей, потерпев при этом 3 поражения.

«Милан» полный антагонист СПАЛа. Если у хозяев получаются более результативные игры, то здесь наоборот — в 5 из 6 выступлений тотал меньше 2.5.

Лазарет у команды из Милана не пуст. Там находятся Калабриа, Кальдара и Бонавентура. Также давно не может вылечиться Стринич. Пакета пропустит игру из-за красной карточки.

Прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в успехе гостей и дают на них не очень большой коэффициент 1.52, при этом на победу СПАЛа они предлагают 6.20.

Команды встречались всего 3 раза, и во всех случаях побеждал «Милан». 2:0, 0:4 и 2:1 — вот такие результаты были зафиксированы в этих трех противостояниях.

«Россонери» очень нужна победа. Она гарантирует команде либо прямое попадание в Лигу Европы, либо позволит выступить в Лиге чемпионов. Ставим на победу «Милана» и ТБ 2.5. Коэффициент составляет 2.14. 0