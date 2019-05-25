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    Встанет ли Корея на пути Португалии?

    Португалия U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз на Португалия U20 — Южная Корея U20
    Германия помешала Португалии выиграть Элитную группу
    В субботу, 25 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы F — сборные Португалии и Южной Кореи. Прогноз на Португалия U20 — Южная Корея U20.

    Португалия

    Португалия — чемпион Европы до 18 лет, и в марте победила действующего победителя турнира Англию. Пиренейцы также считаются одними из претендентов на итоговую победу.

    Бордово-зеленые проиграли победителю Элитной лиги в отборе на ЧМ Нидерландам три балла. Решающим оказалось поражение на выезде от Германии (0:1) в последнем туре.

    Эта неудача — единственная в 11-ти предыдущих матчах как официального, так и товарищеского характера. Последние три игры команда выиграла.

    Корея

    Южной Корее будет сложно показать себя с хорошей стороны на турнире. Такой вывод напрашивается с учетом ее поражений в матчах с Украиной и Францией в начале этого года.

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    Азиатская сборная квалифицировалась на турнир благодаря выходу в финал чемпионата Азии-2018 среди игроков в возрасте до 19 лет. В решающем матче она проиграла Саудовской Аравии (1:2).

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    А так коллектив именно этой возрастной категории не может выиграть уже два года — с 26 мая 2017 года, хотя за это время он провел четыре поединка. За последние 10 поединков у него только три виктории.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом европейцев, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех азиатской сборной оценивается в 6,50, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что Португалия выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,05. 0

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    Португалия U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года. Прогноз на Португалия U20 — Южная Корея U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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