Португалия U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы F — сборные Португалии и Южной Кореи. Прогноз на Португалия U20 — Южная Корея U20.

Португалия

Португалия — чемпион Европы до 18 лет, и в марте победила действующего победителя турнира Англию. Пиренейцы также считаются одними из претендентов на итоговую победу.

Бордово-зеленые проиграли победителю Элитной лиги в отборе на ЧМ Нидерландам три балла. Решающим оказалось поражение на выезде от Германии (0:1) в последнем туре.

Эта неудача — единственная в 11-ти предыдущих матчах как официального, так и товарищеского характера. Последние три игры команда выиграла.

Корея

Южной Корее будет сложно показать себя с хорошей стороны на турнире. Такой вывод напрашивается с учетом ее поражений в матчах с Украиной и Францией в начале этого года.

Азиатская сборная квалифицировалась на турнир благодаря выходу в финал чемпионата Азии-2018 среди игроков в возрасте до 19 лет. В решающем матче она проиграла Саудовской Аравии (1:2).

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А так коллектив именно этой возрастной категории не может выиграть уже два года — с 26 мая 2017 года, хотя за это время он провел четыре поединка. За последние 10 поединков у него только три виктории.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом европейцев, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех азиатской сборной оценивается в 6,50, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что Португалия выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,05. 0