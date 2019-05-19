«Енисей» — «Динамо». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата России 19 мая 2019 года

В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги красноярский «Енисей» дома примет московское «Динамо». Игра, которая пройдет в Красноярске на стадионе «Центральный», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Динамо».

«Енисей»

Красноярский коллектив официально попрощался в элитой российского футбола, уступив в минувшем туре «Краснодару» на своей арене со счетом 0:4.

На счету «львов» осталось 19 очков и последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ, отставание от 14-й строки составляет 26 баллов. Они могут только догнать «Анжи», у которого 20 пунктов.

Поражением от «быков» «Енисей» прервал свою беспроигрышную домашнюю серию, состоящую на тот момент из шести игр кряду, где он четыре встречи свел вничью и дважды выиграл.

Всего на своем поле в дебютном сезоне РПЛ клуб из Красноярска победил всего лишь в трех матчах из 14-ти, шесть встреч закончил вничью и пять раз проиграл, разница мячей — 13:20.

«Динамо»

«Бело-голубые» за два тура до конца этого розыгрыша Премьер-лиги с 31 баллом идут на 12-й позиции в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на три пункта.

Московская команда не может победить в играх чемпионата России уже в четырех поединках подряд. Началась эта серия с поражения от «Зенита» (0:2) в гостях.

Затем «Динамо» свело три матча вничью. Поделило очки в домашних встречах по 0:0 с «Ахматом» и «Ростовом», а также с ЦСКА (2:2) на его арене.

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В 14-ти выездных играх текущего розыгрыша РПЛ москвичи добыли всего лишь одну викторию, восемь встреч свели вничью и пять раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 9:16.

В первом круге «Енисей» взял верх над «Динамо» в Москве со счетом 2:1. В сезоне 2016/17 в рамках ФНЛ оба матча с их участием закончились вничью (0:0 и 2:2).

Прогноз на «Енисей» — «Динамо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.75.

На победу хозяев дают — 5.20, ничья оценена — в 3.65.

Прогнозируем, что в последней игре в элите «Енисей» приложит максимум усилий для добычи приемлемого результата над неуверенно играющем на выезде противником. Предлагаем поставить на хозяев с форой (+1).

И учитывая невысокую результативность предстоящих противников, также предлагаем обратить внимание на ставку в ТМ 2,5. 0