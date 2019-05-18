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    ЦСКА не имеет право на ошибку в матче с «Ахматом»

    ЦСКА — «Ахмат». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Ахмат»
    Арнор Сигурдссон
    В субботу, 18 мая, в матче 29-го тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА на своей арене сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая состоится в Москве на «ВЭБ Арена», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2019 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    «Армейцы» не могут одержать победу в чемпионате уже в трех встречах кряду, сыграв за этот период один раз вничью и два матча проиграв.

    Расписали мировую с «Динамо» на своей территории (2:2), поражения пришлись на выездные игры против «Краснодара» (0:2) и «Зенита» (1:3) в последнем туре РПЛ.

    Эта неудачна серия отбросила «красно-синих» на пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. После 28 матчей у них 45 очков и отставание от третьей строки на пять пунктов, шестую позицию москвичи опережают всего лишь на один балл.

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  • 13/05/2019

    • ЦСКА в текущем сезоне РПЛ в домашних поединках добыл шесть побед в 13-ти матчах, три раза сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 24:13.

    «Ахмат»

    Чеченский клуб на данный момент имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой «зелено-белые» дважды выиграли и три поединка свели вничью.

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    Обыграть удалось «Анжи» (1:0) в гостях и «Крылья Советов» (2:1) дома в последнем игровом дне Премьер-лиги. Мировые пришлись на домашние игры по 1:1 с «Краснодаром» и «Зенитом», а также с московским «Динамо» (0:0) на выезде.

    За два тура до конца российского первенства «Ахмат» с 39 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от шестой позиции на шесть баллов.

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    В 14-ти гостевых встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги грозненцы добыли шесть викторий, две ничьи и шесть поражений, разница мячей — 13:14.

    В первом круге «армейцы» обыграли «Ахмат» в гостях со счетом 2:0. В минувшем чемпионате ЦСКА также выиграл в Грозном (3:0), а в Москве победил клуб из Грозного — 1:0.

    Прогноз на ЦСКА — «Ахмат»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.44.

    На победу хозяев дают — 8.00, ничья оценена — в 4.70.

    ЦСКА, который рискует остаться не только без Лиги чемпионов, но и без Лиги Европы на следующий сезон, обязан брать три очка в поединке с «Ахматом».

    Еще предлагаем поставить, что «армейцы» забьют в каждом из таймов. 0

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    ЦСКА — «Ахмат». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч чемпионата России 18 мая 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
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