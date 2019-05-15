«Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз (к. 1.35) и ставки на матч Кубка России 15 мая 2019 года

В среду, 15 мая, в ответном поединке 1/2 финала Кубка России тульский «Арсенал» на своей арене сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч, который пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал».

«Арсенал» Тула

Первый матч этих команд, который прошел в Екатеринбурге чуть более месяца тому назад, принес минимальную победу «Уралу» со счетом 1:0.

«Оружейники» в этом кубковом розыгрыше выбили трех соперников. Сначала они прошли «Сахалин» (2:1), затем одолели грозненский «Ахмат» (2:0).

На предыдущей стадии Кубка «пряники» в двухматчевой дуэли обыграли «Оренбург». В гостях «канониры» победили со счетом 4:2, а дома расписали мировую — 1:1.

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«Арсенал» в этом году провел 13-ть матчей с учетом всех турниров. Проиграл только однажды (своему предстоящему противнику). На данный момент у туляков 7-матчевая беспроигрышная серия.

«Урал»

«Шмели» также преодолели три раунда в текущем Кубке России. На стадии 1/16 финала они прошли второлиговый «Нефтехимик» (3:2).

На следующем этапе розыгрыша только по итогам дополнительного времени выбили «Нижний Новгород» (2:0), представляющий первый дивизион.

В четвертьфинале «оранжево-черные» одолели московский «Спартак». После выездных 1:1, «Урал» на своей арене обыграл «красно-белых» со счетом 1:0 и пробился в 1/2 финала.

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На данный момент у екатеринбуржев 3-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, где они две встречи проиграли и один поединок свели вничью.

Помимо кубкового поединка эти команды также провели две игры и в чемпионате России этого сезона, в которых «Урал» также победил дома (2:1), а в Туле была ничья — 0:0.

Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.05.

На победу гостей дают — 4.10, ничья оценена — в 3.15.

Проход: «Арсенала» Тула — 3.25; «Урала» — 1.35.

Прогнозируем, что «Урал» добьется нужного результата и выйдет в финал Кубка России. Рекомендуем поставить: проход «Урала» за 1.35, Х2 за 1.80 или «Урал» забьет. 0