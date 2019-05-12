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    «Спартак» останется в еврокубковой зоне

    «Спартак» — «Уфа». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч РПЛ 12 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Спартак Уфа
    Прогноз на «Спартак» — «Уфа»
    Фернандо
    В воскресенье, 12 мая, в матче 28-го тура российской Премьер-лиги московское «Спартак» на своей арене примет «Уфу». Игра, которая состоится на «Открытие-Арена» в Москве, начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Уфа».

    «Спартак»

    «Красно-белые» после 27 матчей набрали 43 балла и идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, которое дает право на участие в Лиге Европы. Но конкурент в лице тульского «Арсенала» отстает всего лишь на один пункт, а до третьей лигачемпионовской строки им недостает четыре очка.

    В предыдущих двух поединках в Премьер-лиге спартаковцы заработали четыре очка — расписали мировую с «Рубином» (1:1) дома и обыграли в прошлом туре «Урал» (1:0) в гостях.

    Перед этими поединками команда Олега Кононов трижды проиграла в четырех встречах своим конкурентам за еврокубки, и один раз выиграла у аутсайдера.

    В 14 домашних матчах текущего сезона российского первенства «Спартак» выиграл в шести из них, три поединка закончил вничью и пять встреч проиграл, разница мячей — 18:16.

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    • Не сыграет в предстоящем поединке вратарь Артем Ребров, а также защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов.

    «Уфа»

    Башкирский коллектив с 26 баллами за три тура до конца чемпионата расположился в зоне переходных матчей, на 14-м месте. От 12-й спасительной строки он отстает на четыре очка.

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    За последние семь встреч «горожане» проиграли только один раз, еще четыре поединка они свели вничью и дважды побеждали.

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    На выезде в этом розыгрыше РПЛ «Уфа» еще не выигрывала. В девяти случаях уфимцы расходились миром со своими оппонентами и четыре игры они проиграли, разница забитых и пропущенных — 9:15.

    В лазарете команды находится защитник Джемаль Табидзе.

    В первом круге «Уфа» на своем поле взяла верх над «Спартаком» — 2:0. В минувшем сезоне «красно-белые» победили в Москве со счетом 3:1, в Уфе была ничья — 0:0.

    Прогноз на «Спартак» — «Уфа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.73, победа «Уфы» — 5.50, ничья — 3.70.

    Московская команда, рискующая остаться без еврокубков на следующий сезон, обязана брать очки по максимуму в последней домашней игре чемпионата с оппонентом, который находится в опасной зоне.

    Также считаем, что в этот поединок будет «низовым». 0

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    «Спартак» — «Уфа». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч РПЛ 12 мая 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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