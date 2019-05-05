«Хетафе» — «Жирона». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года

В воскресенье, 5 мая, в поединке 36-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле примет «Жирону». Начало встречи — в 13:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Жирона».

«Хетафе»

После вчерашней осечки «Севильи», клуб из пригорода Мадрида в случае победы может оторваться от нервионцев на три очка и закрепиться на четвертой лигачемпионовской позиции.

Поражением от «Реал Сосьедада» (1:2) в гостях в прошлом туре Примеры, «синие» прервали 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, где они дважды побеждали и три игры свели вничью.

Обыграли на своей территории «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (3:0), поделили очки с «Эспаньолом» (1:1) и «Вальядолидом» (2:2) на выезде, также с мадридским «Реалом» (0:0) дома.

«Хетафе» в текущем сезоне Примеры в домашних матчах заработал десять побед, две встречи свел вничью и пять раз проиграл (в четырех из них еще в первой части чемпионата), разница мячей — 24:11.

Не сыграет защитники Фулькье и Антунеш, полузащитник Бергара.

«Жирона»

«Жирондинцы» за три тура до конца чемпионата Испании идут на 17-м месте, имея в своем активе 37 очков и опережают зону вылета всего лишь на два балла.

Домашней победой над «Севильей» со счетом 1:0 в минувшем игровом дне, «красно-белые» прервали свою 6-матчевую серию из поражений в испанском первенстве.

В этот неудачный период они уступил «Атлетику» (1:2), «Атлетико» (0:2), «Эспаньолу» (1:2), «Вильярреалу» (0:1), «Сельте» (1:2) и «Вальядолиду» (0:1).

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В 19 гостевых встречах текущей Примеры «Жирона» победила в шести из них, четыре игры закончила вничью и семь раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 19:21.

Не приймут участие в предстоящем поединке защитники Планас и Марк Муньеса, а также хавбек Адай Бенитес.

В первом круге игра в Жироне победителя не выявила — 1:1. В минувшем сезоне «Жирона» дома выиграла со счетом 1:0, а в Хетафе оппоненты сыграли вничью — 1:1.

Прогноз на «Хетафе» — «Жирона»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 1.84, победа «Жироны» — 4.90, ничья — 3.50.

Прогнозируем, что желание оказаться в Лиге чемпионов окажется выше, чем стремление сохранить прописку в элите. Предлагаем поставить на победу хозяев.

Но без боя гости не сдадутся, поэтому, как мы считаем, будут голы в обе стороны. 0