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    «Удинезе» — «Интер». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Удинезе Интер
    Прогноз на «Удинезе» — «Интер»
    «Интер» еще не обеспечил себе место в Лиге чемпионов
    В субботу, 4 мая, «Удинезе» на своем поле примет «Интер» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Дача Арена», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Интер».

    «Удинезе»

    «Удинезе» с 33 баллами за четыре тура до конца чемпионата Италии идет на 17 месте, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре пункта.

    Еще месяц назад у «черно-белых» была 3-матчевая серия без поражений, где они два раза выиграли и один раз сыграли вничью.

    В этих поединках «Маленькие зебры» обыграли в домашних встречах «Дженоа» (2:0) и «Эмполи» (3:2), поделили очки с «Миланом» (1:1) на выезде.

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    Но все прервала неудача в Риме против местной «Ромы» (0:1). За этим последовало еще одно поражение там же, в столице, но теперь уже от «Лацио» (0:2).

    Таким образом, в четырех предыдущих турах подопечные Игора Тудора, который возглавил коллектив в марте, не знают вкуса побед при трех проигрышах.

    «Интер»

    За пять туров до конца Серии А «Интер» отстает от «Наполи» на восемь очков. Подопечные Лучано Спаллетти имеют 62 балла и находятся на третьем месте.

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    • «Аталанта» в трех пунктах от «нерадзурри», поэтому гости не сохранят за собой место в топ-3 в случае поражения. Бергамаски сравняются с конкурентом по очкам, но обойдут их из-за преимущества в личных встречах.

    При этом клуб не знает поражений вот уже пять поединков кряду. Правда, в этой серии только две победы, а две последние игры закончились ничьими 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    «Удинезе» — «Интер». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 мая 2019 года. Прогноз на «Удинезе» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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