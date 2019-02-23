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    «Торино» — «Аталанта». Прогноз на матч 25 тура Серии А 23 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Торино Аталанта
    Прогноз на «Торино» — «Аталанта»
    «Аталанта» в трех очках от зоны Лиги Европы
    В 25 туре чемпионата Италии состоится поединок между «Торино» и «Аталантой». Встреча пройдет 23 февраля на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Начало матча в 17:00 по мск. Прогноз на «Торино» — «Аталанта».
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    «Торино»

    «Торино» занимает девятое место. В активе коллектива 35 пунктов, а расстояние до зоны Лиги Европы составляет шесть баллов.

    Команду немного штормит в последнее время. За семь игр во всех турнирах она только дважды проиграла, но при этом выиграла лишь в двух поединках.

    Впрочем, в четырех предыдущих матчах «Быки» не знают поражений, и как раз на этот период пришлись две их виктории. А в прошлом туре подопечные Вальтера Маццарри сумели отобрать на выезде очки у второго клуба Серии А «Наполи» (0:0).

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    «Аталанта»

    «Аталанта» находится в трех очках от зоны Лиги Европы с 38 баллами в активе. Коллективу нельзя терять очки, поскольку ближайший преследователь — «Лацио» — имеет такое же количество пунктов.

    В случае победы клуб может обойти «Рому», которая хотя и набрала столько же очков, но имеет худшую разницу мячей. Еще неделю назад по количеству набранных баллов по итогам шести встреч Серии А бергамаски занимали первое место.

    В этот период хозяева одержали четыре победы — над «Сассуоло», «Фрозиноне», «Кальяри» и СПАЛом, и дважды сыграли вничью. Но в прошлом туре случилось поражение от конкурента «Милана» (1:3) на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев и ничья оцениваются в 3,20.

    Считаем разумным рискнуть и поставить на то, что у себя дома «Торино» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0

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    Прогноз на «Торино» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.80
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