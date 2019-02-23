«Алавес» — «Сельта». Прогноз на матч 25 тура чемпионата Испании 23 февраля 2019 года

В субботу, 23 февраля, на стадионе «Мендисорротца» состоится поединок между командами «Алавес» и « Сельта». Матч будет проводиться в рамках 25 тура испанской Примеры. Начало в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Сельта».

«Алавес»

«Алавес» располагается в еврокубковой зоне. Команда занимает 6 позицию и имеет 36 очков. У ближайшего преследователя — «Реал Сосьедада» — на 2 балла меньше, поэтому хозяевам нельзя терять очки в следующем поединке.

Если «Севилья» уступит «Барселоне», то в случае победы над «Сельтой» клуб гарантировано поднимется на одну или две позиции. Все будет зависеть еще и от «Хетафе».

В последнее время дела у «Алавеса» шли не очень хорошо. У команды была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой «славные» сыграли вничью с «Жироной», а также уступили клубам «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Реал» М.

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После этого удалось одержать победу над «Леванте», но затем снова последовала ничья в поединке с «Бетисом». В 6 последних домашних играх ситуация лучше — 3 победы, 2 ничьи и всего лишь одно поражение.

В составе нет футболистов, которые находились бы в лазарете. Таким образом, команда подходит к матчу отдохнувшей и полноценной.

«Сельта»

«Сельта» испытывает определенные проблемы. Клуб никак не может продемонстрировать стабильный футбол. Именно поэтому гости очень близко располагаются к зоне вылета. «Вильярреал», идущий сзади, имеет на один пункт меньше, поэтому в случае неудачи есть высокий риск упасть ниже в рейтинге.

За 6 последних туров у «Сельты» 5 поражений и одна победа. Набрать 3 пункта удалось в поединке с «Севильей» (1:0). Потеря очков произошла в матчах с такими соперниками как «Райо Вальекано», «Валенсия», «Вальядолид», «Хетафе» и «Леванте».

Выездная серия насчитывает четыре поражения. Здесь стоит отметить, проигрыш в матче с «Барселоной». Перед этим была победа над «Вильярреалом» и поражение от «Реал Сосьедада».

Уже восьмую гостевую встречу кряду «Сельта» пропускает в свои ворота как минимум два мяча.

Пропустят поединок Васкез, у которого красная карточка, а также Яго Аспас по причине травмы.

Прогноз

2,35 и 3,25 — вот так букмекеры распределили коэффициенты. На ничью они дают коэффициент 3,30.

В первом круге команды провели не очень результативный поединок. Победу праздновали футболисты «Алавеса», которые сумели переиграть соперника с минимальным счетом 0:1. Если говорить о статистике, то «Сельта» была сильнее в контроле мяча, точности передач, количестве ударов.

«Алавес» рвется в еврокубки. Если он потеряет очки, то может утратить 6 позицию. Таким образом, в домашних стенах «славные» будут играть только на победу, чтобы обезопасить себя и попытаться попасть обратно в топ-4 Примеры. Наш прогноз — «Алавес» не проиграет и ТМ 2,5 за 2,28. 0