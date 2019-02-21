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    Победит ли «Бенфика» «Галатасарай» и в ответной игре?

    «Бенфика» — «Галатасарай». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Португалия Бенфика Галатасарай
    Прогноз на «Бенфика» — «Галатасарай»
    «Галатасарай» — «Бенфика»
    В четверг, 21 февраля, португальская «Бенфика» на своем поле примет турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — «Галатасарай».
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    «Бенфика»

    В первом поединке, который прошел в Стамбуле, победу праздновали португальцы со счетом 2:1, забив в середине каждого из таймов.

    Этой викторий «орлы» продлили победную серию до пяти встреч кряду во всех турнирах. И уже в следующем поединке, пришедший на чемпионат Португалии, они продлили эту серию до шести игр, одолев в гостях «Дешпортиво Авеш» (3:0).

    Также стоить выделить разгромный выигрыш со счетом 10:0 над «Насьоналем», который состоялся накануне первого поединка «Бенфики» в 1/16 финала ЛЕ.

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    • В португальском первенстве «красные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Порту» на четыре балла, но у лиссабонцев есть один матч в запасе.

    «Галатасарай»

    Домашним поражением от «Бенфики» (1:2), команда Фатиха Терима прервала свою 10-матчевую беспроигрышную серию в официальных поединках.

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    После игры в Лиге Европы «львы» в рамках турецкой Суперлиги разгромили на выезде «Касимпашу» со счетом 4:1, продлив этим самым беспроигрышную серию до 13 матчей на внутренней арене.

    В турнирной таблице чемпионата Турции «Галатасарай» занимает второю строку, имея в своем активе 42 балла, что на шесть меньше, чем у лидирующего «Истанбула ББ».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    До этих матчей оппоненты встречались в сезоне 2015/16. И тогда на групповой стадии Лиги чемпионов команды обменялись домашними победами с одинаковым результатом 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бенфики» — 1.70, победа «Галатасарая» — 4.80, ничья — 4.10.

    Проход: «Бенфики» — 1.09; «Галатасарая» — 8.60.

    Прогнозируем, что португальцы удержат преимущество, добытое в первом мачте, и выйдут в следующий раунд. Но, скорее всего, забивать будут обе команды.

    Предлагаем поставить — 1Х + обе забьют. 0

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    Прогноз на «Бенфика» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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