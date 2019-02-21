«Бенфика» — «Галатасарай». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

«Бенфика»
В первом поединке, который прошел в Стамбуле, победу праздновали португальцы со счетом 2:1, забив в середине каждого из таймов.
Этой викторий «орлы» продлили победную серию до пяти встреч кряду во всех турнирах. И уже в следующем поединке, пришедший на чемпионат Португалии, они продлили эту серию до шести игр, одолев в гостях «Дешпортиво Авеш» (3:0).
Также стоить выделить разгромный выигрыш со счетом 10:0 над «Насьоналем», который состоялся накануне первого поединка «Бенфики» в 1/16 финала ЛЕ.
В португальском первенстве «красные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Порту» на четыре балла, но у лиссабонцев есть один матч в запасе.
«Галатасарай»
Домашним поражением от «Бенфики» (1:2), команда Фатиха Терима прервала свою 10-матчевую беспроигрышную серию в официальных поединках.
После игры в Лиге Европы «львы» в рамках турецкой Суперлиги разгромили на выезде «Касимпашу» со счетом 4:1, продлив этим самым беспроигрышную серию до 13 матчей на внутренней арене.
В турнирной таблице чемпионата Турции «Галатасарай» занимает второю строку, имея в своем активе 42 балла, что на шесть меньше, чем у лидирующего «Истанбула ББ».
Календарь и таблица Лиги Европы
До этих матчей оппоненты встречались в сезоне 2015/16. И тогда на групповой стадии Лиги чемпионов команды обменялись домашними победами с одинаковым результатом 2:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бенфики» — 1.70, победа «Галатасарая» — 4.80, ничья — 4.10.
Проход: «Бенфики» — 1.09; «Галатасарая» — 8.60.
Прогнозируем, что португальцы удержат преимущество, добытое в первом мачте, и выйдут в следующий раунд. Но, скорее всего, забивать будут обе команды.
Предлагаем поставить — 1Х + обе забьют. 0