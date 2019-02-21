«Арсенал» — «БАТЭ». Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы 21 февраля 2019 года

В четверг на стадионе «Эмирейтс» состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между командами «Арсенал» и «БАТЭ». Матч будет обслуживаться арбитром Альберто Мальенко. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «БАТЭ».

«Арсенал»

После поражения в Борисове лондонская команда не проводила никаких поединков. Таким образом, у подопечных Эмери было достаточно времени, чтобы как следует восстановиться. На данный момент главной проблемой клуба «Арсенал» является заполненный лазарет. Травмированы такие ключевые футболисты как Беллерин, Рэмзи и Папастатопулос.

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Кроме того, главный тренер не сможет использовать Озила и Уэлбека. В прошлой игре красную карточку получил Лакасетт, поэтому и он пропустит ответную игру с «БАТЭ».

Если о физическом состоянии «Арсенала» можно не говорить совсем, то о психологической готовности стоит побеседовать. Возможно, что поражение как-то повлияло на моральный дух команды, учитывая что «канониры» до последней минуты давили на «БАТЭ», но так и не смогли извлечь из этого пользу.

В любом случае от «Арсенала» можно ожидать боевого настроя. Вылет из Лиги Европы Эмери не простят, поэтому команда будет мотивирована как никогда.

«БАТЭ»

После сенсационной победы над «Арсеналом» «БАТЭ» не проводил никаких матчей. Команда подойдет к ответной встрече свежей и готовой в плане психологии. Как бы там ни было, но самое сложное впереди, поскольку на чужом поле давление соперника окажется наиболее сильным, поэтому следующая игра может стать одной из самых главных в сезоне.

У клуба нет травмированных футболистов и если у «Арсенала» будут отсутствовать некоторые ключевые исполнители, то Алексей Бага выпустит свой самый сильный состав.

Стоит отметить, что «БАТЭ» побеждал в последних трех матчах Лиги Европы. Кроме того, команда одерживала победу и в тайме, и в матче во всех трех случаях.

После январского перерыва белорусский коллектив имеет отличные физические кондиции, поэтому в четверг можно ожидать активного противодействия со стороны гостей.

Прогноз

Букмекеры не верят в «БАТЭ» — 1,15 на победу «Арсенала» и 19,0 на победу гостей. На ничью дается коэффициент 8,90.

За все время команды встречались три раза. В 2017 году «канониры» дважды обыгрывали клуб из Борисова со счетом 2:4 и 6:0. В этот раз они всеми силами постараются доказать, что результат первой игры был всего лишь ошибкой.

«Арсенал» однозначно будет больше контролировать мяч, как и в первой встрече. Также можно ожидать большего количества ударов со стороны хозяев. Гости же станут полагаться на стандарты и контратаки.

Учитывая нынешнее положение дел, мы прогнозируем, что лондонский клуб все-таки одержит победу, при этом не пропустит в свои ворота. Такой исход оценивается коэффициентом 1,67. 0