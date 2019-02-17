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    Сможет ли «Айнтрахт» взять реванш?

    «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М. Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 17 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Боруссия М
    Прогноз на «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М
    Мартин Хинтереггер
    В рамках 22-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча пройдет 17 февраля на «Коммерцбанк-Арене». Начало — в 17.30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М.
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    «Айнтрахт» Франкфурт

    После 21-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 33 очка и на 5 баллов отстает от «Лейпцига», а вместе с тем и от зоны Лиги чемпионов.

    «Айнтрахт» может похвастаться лучшей обороной в чемпионате Германии. Команда Адольфа Хюттера — единственная в лиге, которая пропускает в среднем меньше гола за игру (18 мячей). По забитым (40 голов) «Айнтрахт» на пятом месте.

    Четыре последних матча клуб из Франкфурта завершил вничью. Команда трижды подряд не смогла выиграть в Бундеслиге (2:2 с «Вердером», 1:1 с дортмундской «Боруссией» и 0:0 с «Лейпцигом»), после чего на неделе добилась ничьей в выездном матче 1/16 финала против донецкого «Шахтера». «Айнтрахт» почти весь матч провел в большинстве, но выиграть не сумел — 2:2.

    На своем поле в текущем чемпионате Бундеслиги «Айнтрахт» выглядит не слишком убедительно. В половине случаев команда теряла очки: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Менхенгладбахская «Боруссия» в предыдущем туре Бундеслиги проиграла «Герте», причем весьма болезненно — 0:3 на своем поле.

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    Это поражение выглядит еще более неожиданным с учетом того, что перед этим подопечные Дитера Хеккинга, казалось, набрали хорошую форму, одержав три победы подряд. Причем команда не пропустила ни одного гола — 1:0 над «Байером», 2:0 над «Аугсбургом» и 2:0 над «Шальке».

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    В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» занимает третье место. Команда набрала 42 очка и отстает от лидера на 8 очков. В то же время месту менхегладбахцев в зоне Лиги чемпионов на данный момент ничего не угрожает.

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    • У «Гладбаха» 41 забитый гол (третье-четвертое место в Бундеслиге) и 21 пропущенный (второе место).

    «Боруссия» на выезде в этом чемпионате одержала четыре победы при трех ничьих и четырех поражениях.

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,65, а на успех «Боруссии» — 2,95.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась домашней победой «Боруссии» со счетом 3:1. Тот матч стал самой результативным поединком команд в пяти последних случаях. До этого было две сухие победы «Айнтрахта» (2:0 и 1:0), а также две нулевые ничьи.

    Наш прогноз на матч — «Айнтрахт» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,68. 0

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    Прогноз на «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В рамках 22-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча пройдет 17 февраля на «Коммерцбанк-Арене». Начало — в 17.30 мск.
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