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    «Селтик» даст бой «Валенсии»

    «Селтик» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 14 февраля 2019 года

    Лига Европы Селтик Валенсия Футбол Испании
    Прогноз на «Селтик» — «Валенсия»
    Скотт Браун
    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» примет испанскую «Валенсию». Встреча пройдет на «Селтик Парк». Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «Валенсия».
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    «Селтик»

    «Селтик» подходит к плей-офф Лиги Европы с солидной победной серией. Команда Брендана Рождерса выиграла все семь матчей в 2019 году.

    «Селтик» прошел два раунда в Кубке Шотландии, а также выиграл пять подряд матчей в национальном первенстве. При этом команда не пропустила ни одного гола. Семь матчей «Селтик» завершил с общей разницей мячей 21:0.

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    В чемпионате Шотландии «кельты» после 25-ти туров набрали 57 очков и в чемпионской гонке на 6 очков опережают «Рейнджерс». «Селтик» — лучшая команда лиги как по забитым голам (59), так и по пропущенным (14).

    В плей-офф Лиги Европы «Селтик», напомним, вышел со второго места в группе В. Шотландский клуб набрал 9 очков, дважды проиграв «Зальцбургу» и один раз «Лейпцигу». В итоге «Селтик» финишировал ниже австрийского клуба (18 очков), но выше немецкого (7 очков).

    «Валенсия»

    У «Валенсии» перед плей-офф ЛЕ серия менее приятная — три последние встречи команда завершила вничью. Правда, не стоит забывать о том, что в одной из этих встреч «летучие мыши» отобрали очки у «Барселоны» — 2:2.

    В двух других встречах «Валенсия» разошлась миром с «Бетисом» (2:2 на выезде в Кубке) и не смогла дома обыграть «Реал Сосьедад» (0:0). Беспроигрышная серия команды Марселино Гарсии Тораля достигла пяти матчей.

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    В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» располагается на восьмой строчке — после 23-х туров в активе у команды 31 очко. «Летучие мыши» мало забивают (24 гола — четырнадцатый результат в Примере), но и пропускают немного (20 голов — третий показатель).

    «Валенсия», напомним, оказалась в Лиге Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Испанский клуб хоть и набрал 4 очка в матчах со своим конкурентом «Манчестер Юнайтед», но этого оказалось недостаточно. Набрав в итоге 8 очков, «Валенсия» финишировала третьей, отстав на 2 очка от «МЮ» и на 4 — от «Ювентуса».

    Отметим, что матч против «Селтика» у «Валенсии» из-за травм пропустят форвард Родриго и защитник Хосе Луис Гайа.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Валенсию» фаворитом выездного матча. На победу «Селтика» дается коэффициент 3,30, на ничью — 3,40, а на успех гостей — 2,28.

    «Валенсия» хоть и выглядит фаворитом противостояния, но «Селтик» находится в отличной форме и на своем поле проигрывать не намерен. С учетом не самой лучшего положения «Валенсии» в Примере, нет гарантии, что «летучие мыши» отнесутся к Лиге Европы со всей серьезностью, а не попытаются сэкономить силы.

    Наш прогноз на матч «Селтика» и «Валенсии» — хозяева не проиграют с коэффициентом 1,67. 0

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    Прогноз на «Селтик» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» примет испанскую «Валенсию». Встреча пройдет на «Селтик Парк». Начало матча — в 23:00 мск.
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