«Гронинген» — «Витесс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов 10 февраля 2019 года

«Гронинген»
По итогам 20-ти туров чемпионата Голландии «Гронинген» занимает 15-ю позицию с 21-м баллом в активе. Тем самым команда лишь по лучшей разнице мячей опережает зону вылета.
Подопечные Дани Бюйса за первые два месяца сезона одержали только одну победу в 11-ти матчах. Но начиная с конца октября им удалось одержать пять побед в 13-ти играх во всех турнирах.
Гостей предстоящей встречи должно беспокоить то, что в последних четырех поединках коллектив проиграл только раз, а последних трех — дважды выиграл. Единственная неудача случилось в дуэли с чемпионом и лидером ПСВ (1:2) в гостях.
«Витесс»
После 21-го тура «Витесс» идет в зоне стыковых матчей за попадание в Лигу Европы следующего сезона. Команда занимает пятую строчку с 30 очками в активе и отставанием в семь баллов от четвертого места.
Подопечные Леонида Слуцкого хорошо провели два месяца с конца октября до конца декабря. В этот временной промежуток они проиграли только дважды при шести победах во всех турнирах.
Но у коллектива российского тренера не совсем задается период, который начался 23 декабря. За это время клуб выиграли только дважды в семи поединках при трех поражениях и не знают побед в последних трех матчах.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что «Гронинген» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0