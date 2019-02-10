«Гронинген» — «Витесс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов 10 февраля 2019 года

В воскресенье, 10 февраля, в рамках 21-го тура нидерландской Эредивизии сыграют «Гронинген» и «Витесс». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Гронинген» — «Витесс».

«Гронинген»

По итогам 20-ти туров чемпионата Голландии «Гронинген» занимает 15-ю позицию с 21-м баллом в активе. Тем самым команда лишь по лучшей разнице мячей опережает зону вылета.

Подопечные Дани Бюйса за первые два месяца сезона одержали только одну победу в 11-ти матчах. Но начиная с конца октября им удалось одержать пять побед в 13-ти играх во всех турнирах.

Гостей предстоящей встречи должно беспокоить то, что в последних четырех поединках коллектив проиграл только раз, а последних трех — дважды выиграл. Единственная неудача случилось в дуэли с чемпионом и лидером ПСВ (1:2) в гостях.

«Витесс»

После 21-го тура «Витесс» идет в зоне стыковых матчей за попадание в Лигу Европы следующего сезона. Команда занимает пятую строчку с 30 очками в активе и отставанием в семь баллов от четвертого места.

Подопечные Леонида Слуцкого хорошо провели два месяца с конца октября до конца декабря. В этот временной промежуток они проиграли только дважды при шести победах во всех турнирах.

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Но у коллектива российского тренера не совсем задается период, который начался 23 декабря. За это время клуб выиграли только дважды в семи поединках при трех поражениях и не знают побед в последних трех матчах.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Гронинген» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0