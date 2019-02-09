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    Раскусит ли «Наполи» флорентийский орешек?

    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч Серии А 9 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Наполи
    Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи»
    «Наполи» восстановил отставание в девять очков от «Юве»
    В матче 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле примет «Наполи». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Артемио Франки», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи».
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    «Фиорентина»

    Нынешний сезон «Фиорентина» проводит скромно, участвуя только в Кубке Италии и Серии А. В национальном чемпионате коллектив из Флоренции занимает 9-е место.

    Имея 31 очко в активе, «Фиалкам» не хватает еще четырех, чтобы оказаться в зоне Лиги Европы. «Скуадра Виола» не проигрывает уже шестую встречу кряду — две ничьи и три победы.

    В этой серии количество викторий и мирных исходов распределилось поровну — по три. Самый выдающийся результат подопечных Стефано Пьоли в этих матчах, вне всяких сомнений — разгром «Ромы» (7:1) в Кубке Италии.

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    «Наполи»

    «Наполи» находится на второй позиции Серии А. Команда на девять очков отстает от «Ювентуса», поэтому пока что о завоевании золота национального первенства речи быть не может.

    При этом неаполитанцы, в целом, неплохо выступили в последних играх, выиграв шесть из девяти поединков при одной ничьей. В двух матчах были поражения от «Интера» (0:1) в Серии А и «Милана» (0:2) в кубке.

    В другой игре против тех же «россонери» случилась осечка, которая увеличила отставание подопечных Карло Анчелотти от лидера до 11 баллов. Тем не менее, победа над «Сампдорией» (3:0) и редкая потеря очков уже «Ювентусом» в прошлом туре позволила восстановить статус-кво.

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60. В матче 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле примет «Наполи». Поединок, который пройдет 9 февраля на стадионе «Артемио Франки», начнется в 20:00 по мск.
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