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    Смогут ли «волки» обыграть «Шрусбери Таун» со второй попытки?

    «Вулверхэмптон» — «Шрусбери Таун». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Вулверхэмптон
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Шрусбери Таун»
    Футболисты «Вулверхэмптона»
    Во вторник, 5 февраля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Переигровка, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Шрусбери Таун».
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    «Вулверхэмптон»

    Футболисты «Вулверхэмптона» в текущем розыгрыше Кубка Англии прошли «Ливерпуль» (2:1), а вот справиться со «Шрусбери Таун» с первого раза не сумели (2:2).

    На выезде «волки» уступали 0:2, но нашли в себе силы для того, чтобы отыграться на последних секундах встречи и остаться в турнире.

    Накануне «Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» (3:1), продлив победную серию в английской Премьер-лиге до трех матчей. В турнирной таблице он занимает седьмое место.

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    Серьезных кадровых проблем перед этим матчем у «волков» нет, но не исключено, что они применят ротацию состава.

    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери Таун» в Кубке Англии прошел «Солфорд Сити» (1:1 и 3:1), «Сканторп Юнайтед» (1:0) и «Сток Сити» (1:1 и 3:2).

    «Землеройки» были близки к выходу в 1/8 финала, но не удержали победный счет в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2).

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    В первой английской лиге «Шрусбери Таун» считается аутсайдером. В турнирной таблице он занимает лишь 23-е место, находясь в зоне вылета.

    Команда очень давно не побеждала, а в последнем туре потерпела поражение от «Лутон Таун» (0:3).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.19, победа «Шрусбери Таун» — 15.50, ничья — 5.90.

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    Первая игра показала, что «волки» недооценили соперника. На своем поле они не должны наступить на те же грабли, поскольку их заинтересованность в продолжении борьбы за Кубок Англии не поддается сомнению.

    Считаем, что подопечные Нуну Эспириту Санту выйдут на игру мотивированными, поэтому добьются победы, забив два-три гола.

    При этом мы не исключаем, что гости тоже смогут отличиться. В Кубке Англии им сопутствует удача, да и в целом в этом турнире они играют гораздо лучше, чем в своей первой лиге.

    Рекомендуем присмотреться к ставке «тотал голов больше 3» за 2.06. Более безопасный вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.73. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Шрусбери Таун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. Во вторник, 5 февраля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Шрусбери Таун» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Переигровка, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 22:45 по московскому времени.
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