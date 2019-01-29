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    Встряхнет ли Жардим «Монако»?

    «Генгам» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 29 января 2019 года

    Футбол Франции Генгам Монако
    Прогноз на «Генгам» — «Монако»
    Леонарду Жардим
    Во вторник, 29 января, в рамках полуфинального поединка Кубка французской лиги «Генгам» будет принимать на своем поле «Монако». Начало матча — в 23:05 по мск. Прогноз на «Генгам» — «Монако».
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    «Генгам»

    «Фермеры» на четвертьфинальной стадии Кубка французской лиги выбили сам ПСЖ, обыграв парижан на его территории со счетом 2:1.

    После этого триумфального выигрыша «Генгам» успел провести пять встреч, в которых одержал две победы и три игры проиграл.

    «Трактористы» одолели в матче чемпионата страны «Ренн» (2:1) дома и второлиговый «Нанси» (2:1 ОТ) в Кубке Франции на выезде.

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    • Проиграли два раза с минимальным счетом 0:1 «Сент-Этьену» и «Реймсу» на своей территории в Лиге 1, а также были уничтожены в Париже «Пари Сен-Жерменом» — 0:9.

    «Монако»

    Монегаски на предыдущем этапе Кубка лиги смогли выбить «Ренн» только в серии послематчевых пенальти, основное время — 1:1.

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    Затем «красно-белые» сыграли вничью в двух поединках чемпионата с одинаковым результатом 1:1 — с «Марселем» на выезде и «Ниццей» дома.

    Потом последовали домашние поражения от «Страсбура» со счетом 1:5 в Лиге 1 и от «Меца» (1:3) в Кубке Франции. После этих неудач в отставку был отправлен Тьерри Анри, которому на смену вновь был назначен Леонарду Жардим.

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    • Под руководством старого-нового наставника монегаски вновь проиграли — «Дижону» (0:2) в выездной встрече чемпионата страны.

    В первом круге этого розыгрыша французского первенства «Монако» на своей территории уступил «Генгаму» со счетом 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Генгама» — 2.75, победа «Монако» — 2.85, ничья — 3.15.

    Проход: «Генгама» 1.89; «Монако» 1.91.

    Обе команды находятся в зоне вылета Лиги 1, на 19-м и 20-м местах. Но в кубковом соревновании они немного могут скрасить свой провальный сезон.

    Прогнозируем, что Жардиму все-таки удастся встряхнуть команду и вывести ее в финал. Также еще можно поставить на гол «Монако», который редко уходит с поля без забитого мяча. 0

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    Прогноз на «Генгам» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. Во вторник, 29 января, в рамках полуфинального поединка Кубка французской лиги «Генгам» будет принимать на своем поле «Монако». Начало матча — в 23:05 по мск.
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