«Герта» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2019 года

В пятницу, 25 января, открывать программу 19-го тура немецкой Бундеслиги будут «Герта» и «Шальке». Поединок, который пройдет на «Олимпияштадион», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».

«Герта»

«Старая дама» перед 19 игровым днем в немецком первенстве находится на седьмой позиции, имея в своем активе 27 очков и отстает от шестого еврокубкового места всего лишь на один балл.

Берлинская команда закончила год гостевым поражением от «Байера» в чемпионате со счетом 1:3. В зимний перерыв «Герта» провела один контрольный поединок, в котором разгромила «Арминию» — 4:1.

Первый матч второго круга в Бундеслиге принес подопечным Паля Дардаи выездную викторию над «Нюрнбергом» (3:1).

Восемь матчей чемпионата Германии этого сезона, прошедшие в Берлине, принесли «бело-голубым» четыре победы, три ничьи и одно поражение, разница мячей — 14:11.

«Шальке»

Гельзенкирхенская команда после 18 матчей чемпионата Германии расположилась на 12 строке в турнирной таблице, заработав в этих поединках 21 балл.

«Горняки» выиграли два последних матча в Бундеслиге. Еще в конце прошлого года они нанесли поражение «Штутгарту» (3:1) в гостях, а в начале 2019 года обыграли «Вольфсбург» (2:1) в родных пенатах.

Между этими встречами футболисты Доменико Тедеско провели контрольную игру с бельгийским «Генком», в которой расписали мировую — 2:2.

Девять гостевых матчей этого сезона Бундеслиги закончились для «Шальке» двумя победами, тремя ничьими и четырьмя поражениями, разница забитых и пропущенных — 9:11. При этом на выезде «синие» не проигрывают уже три поединка кряду.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге этого сезона «Герта» обыграла в гостях «Шальке» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне гельзенкирхенцы выиграли обе встречи — 1:0 и 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.75, победа «Шальке» — 2.85, ничья — 3.30.

В поединках между этими командами уже как семь встреч кряду не было зафиксировано ничейного результата. Прогнозируем, что в этой встрече эта серия прервется. 0