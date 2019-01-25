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    Прервется ли бескомпромиссная серия между «Гертой» и «Шальке»?

    «Герта» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Герта Шальке 04
    Прогноз на «Герта» — «Шальке»
    «Шальке» — «Герта»
    В пятницу, 25 января, открывать программу 19-го тура немецкой Бундеслиги будут «Герта» и «Шальке». Поединок, который пройдет на «Олимпияштадион», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».
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    «Герта»

    «Старая дама» перед 19 игровым днем в немецком первенстве находится на седьмой позиции, имея в своем активе 27 очков и отстает от шестого еврокубкового места всего лишь на один балл.

    Берлинская команда закончила год гостевым поражением от «Байера» в чемпионате со счетом 1:3. В зимний перерыв «Герта» провела один контрольный поединок, в котором разгромила «Арминию» — 4:1.

    Первый матч второго круга в Бундеслиге принес подопечным Паля Дардаи выездную викторию над «Нюрнбергом» (3:1).

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  • 21/01/2019

    • Восемь матчей чемпионата Германии этого сезона, прошедшие в Берлине, принесли «бело-голубым» четыре победы, три ничьи и одно поражение, разница мячей — 14:11.

    «Шальке»

    Гельзенкирхенская команда после 18 матчей чемпионата Германии расположилась на 12 строке в турнирной таблице, заработав в этих поединках 21 балл.

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    «Горняки» выиграли два последних матча в Бундеслиге. Еще в конце прошлого года они нанесли поражение «Штутгарту» (3:1) в гостях, а в начале 2019 года обыграли «Вольфсбург» (2:1) в родных пенатах.

    Между этими встречами футболисты Доменико Тедеско провели контрольную игру с бельгийским «Генком», в которой расписали мировую — 2:2.

    Девять гостевых матчей этого сезона Бундеслиги закончились для «Шальке» двумя победами, тремя ничьими и четырьмя поражениями, разница забитых и пропущенных — 9:11. При этом на выезде «синие» не проигрывают уже три поединка кряду.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге этого сезона «Герта» обыграла в гостях «Шальке» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне гельзенкирхенцы выиграли обе встречи — 1:0 и 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.75, победа «Шальке» — 2.85, ничья — 3.30.

    В поединках между этими командами уже как семь встреч кряду не было зафиксировано ничейного результата. Прогнозируем, что в этой встрече эта серия прервется. 0

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    Прогноз на «Герта» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. В пятницу, 25 января, открывать программу 19-го тура немецкой Бундеслиги будут «Герта» и «Шальке». Поединок, который пройдет на «Олимпияштадион», начнется в 22:30 по мск.
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