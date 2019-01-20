«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 20 января 2019 года

«Фиорентина» начала год с победы над «Торино» в кубке страны

«Фиорентина» начала год с победы над «Торино» в кубке страны Eurosport

В воскресенье, 20 января, в 20-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле примет «Сампдорию. Встреча, которая пройдет на "Артемио Франки", начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Сампдория».

«Фиорентина»

«Фиорентина» после 19-го тура в итальянском первенстве занимает 10-е место. Команда имеет в своем активе 26 очков и отстает от шестой «Ромы», что в зоне еврокубков, на четыре пункта.

До позапрошлого тура «Фиалки» не знали горечи поражений в играх Серии А три матча кряду. После поражения 1 декабря от «Ювентуса» (0:3) дома подопечные Стефано Пьоли затем сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3) в гостях.

После этого клуб из Флоренции одолел дома «Эмполи» (3:1), в гостях «Милан» (1:0), но проиграл на своем поле «Парме» (0:1) и сыграл вничью в чужих стенах против «Дженоа» (0:0). В предыдущем поединке посреди недели «Скуадра Виола» прошла «Торино» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Сампдория»

Еще неделю назад футболисты «Сампдории» находились в отличном настроении. В декабре команда Марко Джампаоло выдала серию из трех побед подряд.

Генуэзцы обыграли «Кьево» (2:0), а до этого одолели «Эмполи» (4:2) и «Парму» (2:0). В последнем туре перед паузой состоялся визит в Турин и поражение от «Ювентуса» (1:2), но и эту игру стоит занести в актив, ведь чемпион Италии удержал победу только благодаря VAR и отмененному голу гостей.

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Тем самым, В турнирной таблице Серии А «блучеркьяти» оказались на седьмом место, где после 19-го тура набрали 29 очков. Но первый поединок нового года оказался неудачным — в 1/8 финала Кубка Италии коллектив проиграл «Милану» (0:2), пусть и в дополнительное время.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0