«Кан» — «Марсель». Прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции 20 января 2019 года

В 21 туре Лиги 1 встретятся команды «Кан» и «Марсель».Поединок будет проводиться на стадионе «Мишель Д’Орнано» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Кан» — «Марсель».

«Кан»

Команда располагается на 16 месте в турнирной таблице и имеет 18 очков, которые пока что не могут гарантировать сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. В случае поражения «Кан» может попасть в зону вылета.

В последних 6 играх «канцы» выигрывали только раз, и тогда соперником была «Тулуза» (2:1). Также удалось набрать по одному пункту в матчах с «Реймсом», «Анже» и «Страсбургом». «Красно-синие» уступили «Ниму» и «Лиллю» на своем поле.

Календарь и таблица Лиги 1

Дома команда выступает крайне неуверенно. В 6 матчах 4 поражения, одна ничья и победа.

В пяти прошлых встречах с участием «Кана» забивалось больше двух голов. Возможно, что ситуация снова повториться в предстоящей игре.

По причине травмы будут отсутствовать Онианге, Ндом и Женевуа. Возможно, что не сыграет Гильбер.

«Марсель»

«Марсель» на девятой позиции с 28 баллами в активе. Пока что отрыв от зоны Лиги Европы составляет 6 пунктов и гостям однозначно нужно сокращать эту дистанцию. Кроме того, если команда допустит ошибку, то в турнирной таблице ее могут обойти «Реймс» и «Ним».

Безвыигрышная серия в Лиге 1 длится 5 матчей и для «марсельцев» это большой удар по их психологическому состоянию. В последний раз победу коллектив добывал в игре с «Амьеном» (1:3).

После этого «бело-голубые» сыграли вничью с «Реймсом», «Анже» и «Монако», а также проиграли «Нанту» и «Сент-Этьену».

В 14 из 17 последних гостевых игр, в которых принимал участие «Марсель», общий тотал был больше 2,5.

В лазарете защитник Сакаи. Под вопросом участие Рами, который является основным центрбеком гостей.

Прогноз

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом встречи, поскольку на его победу дается коэффициент 1,87, а на победу «Кана» — 4,40.

«Марселю» однозначно нужно попадать в зону еврокубков. Также «бело-голубым» просто необходимо победить, чтобы прервать обидную серию и поднять свой моральный дух. У гостей довольно сильная передняя линия. Пайе и Товен на двоих забили 15 мячей.

По статистике в 6 последних очных противостояниях побеждал именно «Марсель». Таким образом, вариант с выигрышем второй команды кажется неплохим. 0