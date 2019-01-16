«Саутгемптон» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 16 января 2019 года

В среду, 16 января, в переигровке 1/32 финала Кубка Англии «Саутгемптон» на своем поле проимет «Дерби Каунти». Начало встречи — в 22:45 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Дерби Каунти».

«Саутгемптон»

В первом поединке этих команд, который прошел 5 января на поле «Дерби», оппоненты расписали результативную ничью со счетом 2:2. «Святые» вели с разницей в два мяча, но удержать победный счет не смогли.

Помимо этого поединка подопечные Ральфа Хазенхюттля в 2019 году провели два матча в Премьер-лиге. Сперва они сыграли вничью с «Челси» (0:0) на выезде.

А накануне «Саутгемптон» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 на его территории. С конца первой половины игры «красно-белые» играли в меньшинстве, после удаление Валери.

После 22 туров в АПЛ «святые» набрали 19 очков и опережают всего лишь на один балл «Ньюкасл», который расположился в зоне вылета.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти»в этом сезоне Чемпионшипа после 27 туров расположился в зоне плей-офф, на шестой строке в турнирной таблице, опережая седьмой «Бристоль» на два пункта.

Команда Фрэнка Лэмпарда в новом году также провела три поединка. Начали год с домашней ничьей с «Миддлсбро» (1:1) в чемпионате.

Затем «бараны» расписали мировую с предстоящим соперником в Кубке Англии, а накануне проиграли «Лидсу» на его стадионе со счетом 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

Последний раз на поле «святых» команды играли аж в 2012 году. И тогда в рамках Чемпионшипа «Саутгемптон» разгромил «Дерби» — 4:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» в основное время — 1.67, победа «Дерби» в основное время — 5.40, ничья в основное время — 3.90.

Проход: «Саутгемптона»- 1.33; «Дерби» — 3.40.

«Святые», которые с новым наставником, демонстрируют неплохие результаты, должны пройти своего предстоящего соперника, хоть со второй попытки. Прогнозируем, что они решат все вопросы еще в основное время. 0