«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 13 января 2019 года

В воскресенье, 13 января, «Наполи» будет принимать на своем поле «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло».

«Наполи»

«Наполи» после 19-го туров чемпионата Италии расположился на второй позиции. Команда имеет в своем активе 44 очка, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на девять баллов.

До позапрошлого тура «адзурри» не проигрывали в чемпионате Италии 10 игр кряду. Такие результаты позволили неаполитанцам закрепиться на второй позиции Серии А.

Беспроигрышную серию прервал как раз «Интер» (1:0) на своем поле. Кроме миланского клуба, подопечные Карло Анчелотти в текущем сезоне уступали только «Ювентусу» (1:3) и «Сампдории» (0:3) в итальянском первенстве, а также «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Сассуоло»

«Сассуоло» после 19-го туров чемпионата Италии расположился на 11-й позиции. Команда имеет в своем активе 25 очков, и только по разнице забитых и пропущенных мячей опережает идущую на 12-й строчке «Парму».

Команда хорошо начала сезон, выиграв пять матчей из семи во всех турнирах при одной ничьей. Однако с конца сентября до начала декабря сумела выиграть лишь один раз в восьми поединках.

Календарь и таблица Серии А

Вот и в последних пяти матчах на всех фронтах подопечные Роберто Де Дзерби выиграли лишь однажды — над «Фрозиноне» (2:0) в Серии А. При этом среди столь нечастых побед клуба в этом сезоне две были одержаны в Кубке Италии — над «Тернаной» (5:1) и «Катаньей» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, а их проход — 1,17, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, их проход — в 4,50, в то время как ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но матч в итоге выиграет «Наполи» за 4,33. 0