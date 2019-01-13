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    Станет ли «Сассуоло» барьером для «Наполи» в Кубке Италии?

    «Наполи» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 13 января 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Наполи Сассуоло
    Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло»
    «Наполи» уверенно занимает второе место в Серии А
    В воскресенье, 13 января, «Наполи» будет принимать на своем поле «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло».
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    «Наполи»

    «Наполи» после 19-го туров чемпионата Италии расположился на второй позиции. Команда имеет в своем активе 44 очка, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на девять баллов.

    До позапрошлого тура «адзурри» не проигрывали в чемпионате Италии 10 игр кряду. Такие результаты позволили неаполитанцам закрепиться на второй позиции Серии А.

    Беспроигрышную серию прервал как раз «Интер» (1:0) на своем поле. Кроме миланского клуба, подопечные Карло Анчелотти в текущем сезоне уступали только «Ювентусу» (1:3) и «Сампдории» (0:3) в итальянском первенстве, а также «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» после 19-го туров чемпионата Италии расположился на 11-й позиции. Команда имеет в своем активе 25 очков, и только по разнице забитых и пропущенных мячей опережает идущую на 12-й строчке «Парму».

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    Команда хорошо начала сезон, выиграв пять матчей из семи во всех турнирах при одной ничьей. Однако с конца сентября до начала декабря сумела выиграть лишь один раз в восьми поединках.

    Календарь и таблица Серии А

    Вот и в последних пяти матчах на всех фронтах подопечные Роберто Де Дзерби выиграли лишь однажды — над «Фрозиноне» (2:0) в Серии А. При этом среди столь нечастых побед клуба в этом сезоне две были одержаны в Кубке Италии — над «Тернаной» (5:1) и «Катаньей» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, а их проход — 1,17, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, их проход — в 4,50, в то время как ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но матч в итоге выиграет «Наполи» за 4,33. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. В воскресенье, 13 января, «Наполи» будет принимать на своем поле «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 22:45 мск.
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