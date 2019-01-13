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    «Эвертон» — «Борнмут». Прогноз на матч 22 тура английской Премьер-лиги 13 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Борнмут
    Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут»
    «Эвертону» нужно реабилитироваться за домашнее поражение от «Лестера»
    В рамках 22 тура английской Премьер-лиги на «Гудисон Парк» встретятся «Эвертон» и «Борнмут». Начало поединка в 17:15 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут».
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    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 11 месте и в активе команды 27 очков. При успешном стечении обстоятельств «ириски» могут оказаться даже на 8 позиции, но для этого нужно побеждать в следующем поединке.

    «Команда» набрала только 4 очка в последних 6 играх АПЛ. В прошлых двух матчах коллектив из Ливерпуля потерпел поражение. Сначала от «Брайтона», а затем на домашнем поле от «Лестера». Кроме того, стоит отметить, что уже вторую встречу подряд «Эвертон» не может забить.

    Календарь и таблица АПЛ

    В домашних стенах побед у «ирисок» не было уже давно и последний раз порадовать родных болельщиков удалось 24 ноября. Таким образом, отступать некуда и Марко Силва это прекрасно понимает.

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  • 07/01/2019

    • Ричарлисон является лучшим бомбардиром команды в АПЛ. На счету игрока 9 забитых мячей. Вполне вероятно, что он снова сумеет поразить ворота соперника, учитывая, что у «Борнмута» сейчас большие проблемы в обороне.

    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на строчку ниже, чем его соперник, однако у клуба такое же количество баллов. Команда очень много пропускает и не может победить в трех последних матчах. За этот период «вишни» пропустили 12 мячей. Это один из наихудших показателей в АПЛ.

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    В прошлый раз «Борнмут» соревновался с «Уотфордом» на своем поле (3:3). Что касается гостевых игр, то перед поездкой в Ливерпуль была встреча с «Манчестер Юнайтед». Тогда «манкунианцы» просто не заметили соперника и разгромили его со счетом 4:1.

    Есть травмированные футболисты. Это Кук, Смит, Соланке и Фрэнсис. Лучший бомбардир Уилсон с 9 голами.

    Прогноз

    Для обеих команд победа станет глотком свежего воздуха. В начале этого сезона «Борнмут» принимал «Эвертон» у себя на поле и тогда была зафиксирована результативная ничья. За последние 8 очных встреч ничейный результат был только дважды и в большинстве случаев забивали обе команды.

    Мы считаем, что вариант «обе забьют и матч завершится победой одной из команд» довольно неплохой, если учитывать статистику последних матчей «Эвертона» и «Борнмута». На этот исход предлагается коэффициент 2,37. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37. В рамках 22 тура английской Премьер-лиги на «Гудисон Парк» встретятся «Эвертон» и «Борнмут». Начало поединка в 17:15 по московскому времени.
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